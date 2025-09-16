CAMEROUN :: CABRAL LIBII FAIT SEMBLANT DE DECOUVRIR QUE LE RÉGIME-RDPC VA FRAUDER AVEC DES ELECTEURS FICTIFS :: CAMEROON

Quand Cabral Libii fait semblant de découvrir, seulement aujourd'hui, que le régime-Rdpc va frauder avec des électeurs fictifs

Quand Maurice Kamto et d'autres acteurs de la scène politique Camerounaise menaient la bataille pour exiger qu'Elecam-rdpc publie la liste électorale nationale conformément à la loi , que disait Cabral Libii ?

Il essayait de diluer le rôle décisif de la liste électorale nationale en faisant croire que l'essentiel est de surveiller les votes, sachant pourtant bien que la surveillance des votes ne suffit pas à empêcher les fraudes électorales dont une bonne partie se fait après ou avant l'élection.

Alors pourquoi fait-il semblant aujourd'hui de s'indigner devant l'existence des electeurs fictifs du Rdpc ? Lui qui a toujours, à des moments critiques, donné un coup de main au système en place contre les intérêts de l'opposition ou du changement .



La vérité est que la publication de la liste électorale nationale aurait permis d'identifier et de neutraliser les électeurs fictifs du rdpc .

Cabral Libii qui ne pouvait pas l'ignorer avait plutôt préféré jouer le jeu du régime en faisant croire que la publication de la liste électorale nationale n'a pas d'importance. Il est donc inutile que le même Cabral fasse semblant de découvrir le problème des électeurs fictifs du Rdpc seulement aujourd'hui. Il est clairement dans la comédie. Sinon dans une blague de très mauvais goût.

Il avait dit que l'essentiel est de surveiller les votes n'est ce pas ?

Mais quand un même militant du Rdpc détenteur de plusieurs cartes d'électeurs votera à Bonaberi à 9h , à Deido a 14h et à Bonamoussadi à 17h , avec quoi surveillera t-il ces votes multiples ? Et quand quelques jours après le scrutin, Elecam falsifiera les procès verbaux d'élections et remplacera les vrais PV par les faux PV favorables au rdpc , votre surveillance des votes interviendra à quel niveau ? Et finalement si le conseil constitutionnel proclame de faux résultats issus de la falsification des procès verbaux d'élections, la surveillance des votes agira à quel niveau ?



La vraie lutte pour le changement au Cameroun c'est d'abord la lutte contre les mécanismes des fraudes électorales. C'est pourquoi je feliciterais toujours ceux qui l'ont compris, en l'occurrence le Pr Maurice Kamto qui en avait fait son cheval de bataille et qui était monté au créneau pour exiger la publication de la liste électorale ou la réforme consensuelle du système électoral.

Tout opposant sérieux aurait compris l'impératif d'exiger la publication de la liste électorale nationale conformément à la loi. Car c'est là que se jouait une partie importante de la mécanique des fraudes électorales et c'est là qu'on aurait pu identifier et neutraliser les électeurs fictifs du rdpc !!! Mais vous n'avez pas livré cette bataille essentielle. Pire encore, vous vous êtes moqués de ceux qui la livraient parcequ'ils avaient compris que c'était un point névralgique des fraudes électorales.

Trop de blagueurs appelés opposants au Cameroun.



Un pays où ces derniers ferment les yeux sur les mécanismes de fraudes électorales mis en place par le régime, s'en accommodent et donnent ensuite l'impression qu'ils obtiendront le changement sans rien faire contre ces pratiques de fraudes . C'est quand-même incroyable comme légèreté.

C'est soit la conséquence de la complicité avec le régime, soit la naïveté . Car la vraie la lutte pour le changement en contexte de dictature , comme celle du Cameroun, est avant tout une lutte acharnée contre les fraudes électorales.

Et comme si toute cette imposture ne suffisait pas, Cabral Libii joue aussi les diviseurs...

Alors que la question de la coalition de l'opposition se pose avec acuité, il a fait une sortie sur RFI il y a quelques jours pour dire qu'il fallait que les opposants les "plus âgés" s'unissent d'abord et qu'il verrait s'il les rejoindra ensuite . Une démarche dénuée de toute pertinence et dont la finalité selon toute vraisemblance est de créer des obstacles artificiels pour rendre la coalition impossible.

Cabral Libii n'a fait que jouer à ce genre de jeu depuis des années. Or ce jeu contre la coalition ne sert pas les intérêts de l'opposition. Il correspond très exactement à ce que le régime rdpc souhaite voir : une opposition divisée.

C'est trop triste ce cinéma. Souvenez vous également des "fameux primaires de l'opposition" . Où en est Cabral Libii avec cette autre imposture aujourd'hui ?

Au Cameroun, trop d'opposants préfèrent le cinéma aux vrais combats essentiels au changement . Ils sont incapables d'elever la voix pour dénoncer les injustices, les fraudes électorales, les emprisonnements arbitraires d'autres opposants etc . Et ils prétendent qu'ils veulent le changement. C'est trop triste ce spectacle.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp