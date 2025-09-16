Camer.be
CABRAL LIBII FAIT SEMBLANT DE DECOUVRIR QUE LE RÉGIME-RDPC VA FRAUDER AVEC DES ELECTEURS FICTIFS
CAMEROUN :: POINT DE VUE

CAMEROUN :: CABRAL LIBII FAIT SEMBLANT DE DECOUVRIR QUE LE RÉGIME-RDPC VA FRAUDER AVEC DES ELECTEURS FICTIFS :: CAMEROON

Quand Cabral Libii fait semblant de découvrir, seulement aujourd'hui, que le régime-Rdpc  va frauder avec des électeurs fictifs

Quand Maurice Kamto et d'autres acteurs de la scène politique Camerounaise menaient la bataille pour exiger qu'Elecam-rdpc publie  la liste électorale nationale conformément à la loi , que disait Cabral Libii ?

Il essayait de diluer le rôle décisif de la liste électorale nationale en faisant croire que l'essentiel est de surveiller les votes, sachant pourtant bien que  la  surveillance des votes ne suffit pas à  empêcher les fraudes électorales dont une bonne partie se fait après ou avant l'élection. 

Alors pourquoi fait-il semblant aujourd'hui de s'indigner devant l'existence des electeurs fictifs du Rdpc ? Lui qui  a toujours, à des moments critiques, donné un coup de main au système  en place  contre les intérêts de l'opposition ou  du changement . 
 
La vérité est que la publication de la liste électorale nationale aurait permis d'identifier et de neutraliser les électeurs fictifs du rdpc  .

Cabral Libii qui ne pouvait pas l'ignorer avait plutôt préféré jouer le jeu du régime en faisant croire que la publication de la liste électorale nationale n'a pas d'importance. Il est donc inutile   que le même Cabral fasse semblant de découvrir le problème des électeurs fictifs du Rdpc  seulement aujourd'hui. Il est clairement dans la comédie. Sinon dans  une blague de très mauvais goût.

Il avait dit que l'essentiel est de surveiller les votes  n'est ce pas ? 

Mais quand un  même militant du Rdpc détenteur de plusieurs cartes d'électeurs  votera à Bonaberi à 9h , à Deido a 14h et à Bonamoussadi à 17h ,  avec quoi  surveillera t-il   ces  votes multiples ?   Et quand quelques jours après le scrutin, Elecam falsifiera les procès verbaux d'élections et remplacera les vrais PV par les faux PV favorables au rdpc , votre surveillance des votes interviendra à quel niveau ? Et finalement si  le conseil constitutionnel proclame de faux résultats issus de la falsification des procès verbaux d'élections, la surveillance des votes  agira à quel niveau ?
  
La vraie lutte pour le changement au Cameroun c'est d'abord la lutte contre les mécanismes des fraudes électorales.  C'est pourquoi je feliciterais toujours ceux qui l'ont compris, en l'occurrence le Pr Maurice Kamto qui en avait fait son cheval de bataille et qui était monté au créneau pour exiger la publication de la liste électorale ou la réforme consensuelle du système électoral. 

Tout opposant sérieux aurait compris l'impératif d'exiger la publication de la liste électorale nationale conformément à la loi. Car c'est là que se jouait une partie importante de la mécanique des fraudes électorales et c'est là qu'on aurait pu identifier et neutraliser les  électeurs fictifs  du rdpc !!!   Mais vous n'avez pas livré cette bataille essentielle. Pire encore, vous vous êtes moqués de ceux qui la livraient parcequ'ils avaient compris que c'était un point névralgique des fraudes électorales.

Trop de blagueurs appelés opposants au Cameroun
 
Un pays où ces derniers ferment  les yeux sur les mécanismes de fraudes électorales mis en place par le régime,  s'en accommodent et donnent ensuite l'impression qu'ils obtiendront le changement sans rien faire contre ces pratiques de fraudes . C'est quand-même incroyable comme légèreté.

C'est soit la conséquence de la complicité avec le régime, soit la naïveté .  Car la vraie la lutte pour le changement en contexte de dictature , comme celle du Cameroun, est avant tout une  lutte acharnée contre les fraudes électorales.

Et comme si toute cette imposture ne suffisait pas, Cabral Libii joue aussi les diviseurs...

Alors que la question de la coalition de l'opposition se pose avec acuité, il a  fait une sortie sur RFI il y a quelques jours pour dire qu'il fallait que les opposants les "plus âgés" s'unissent d'abord et qu'il  verrait  s'il les rejoindra ensuite . Une démarche dénuée de toute pertinence et dont la finalité selon toute vraisemblance est de créer des obstacles artificiels pour rendre  la coalition impossible.

Cabral Libii n'a fait que jouer à ce genre de jeu depuis des années. Or ce jeu  contre la coalition ne sert pas les intérêts de l'opposition. Il correspond très exactement à ce que le régime rdpc  souhaite voir : une opposition divisée.    

C'est trop triste ce cinéma. Souvenez vous également  des "fameux  primaires de l'opposition" . Où en est Cabral Libii avec cette autre  imposture aujourd'hui ?

Au Cameroun, trop d'opposants préfèrent le cinéma aux vrais combats essentiels au changement .  Ils sont incapables d'elever la voix pour dénoncer les injustices, les fraudes électorales, les emprisonnements arbitraires d'autres opposants etc . Et ils prétendent qu'ils veulent le changement.  C'est trop  triste ce spectacle.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Electionprésidentielle #Listeélectoralenationale #ElecteursfictifsduRDPC #12octobre2025 #Elecam #Cameroun

Lire aussi dans la rubrique POINT DE VUE

CABRAL LIBII FAIT SEMBLANT DE DECOUVRIR QUE LE RÉGIME-RDPC VA FRAUDER AVEC DES ELECTEURS FICTIFS
Bruno Bidjang et ses anti valeurs
La jeunesse camerounaise appelée à soutenir Paul Biya en 2025
Calixthe Beyala prédit une manipulation électorale en 2025 : Biya perdrait mais resterait au pouvoir
NON, CE N’EST PAS LA SORCELLERIE
Akom Bikoé, symbole de l’abandon des zones rurales par l’État
Rôle de Maurice Kamto dans l'élection présidentielle camerounaise de 2025
De la monnaie fiduciaire à la monnaie électronique : comprendre les nouvelles formes de l’argent
Djeukam Tchameni : Double Jeu Politique et Manipulation au Cameroun Révélé
Passivité Camerounaise Face à l’Exclusion de Maurice Kamto : Le Constat de Wilfried Ekanga
Amedee Dimitri Touko "SI ON VEUT PROMOUVOIR L'ABSTENTION, ON DOIT SE GARDER DES ARGUMENTS FACILES"
Achille Mbembe critique la marginalisation politique et l’exclusion au Cameroun
Devenez Rédacteur

Les + récents

06:47
CABRAL LIBII FAIT SEMBLANT DE DECOUVRIR QUE LE RÉGIME-RDPC VA FRAUDER AVEC DES ELECTEURS FICTIFS

CABRAL LIBII FAIT SEMBLANT DE DECOUVRIR QUE LE RÉGIME-RDPC VA FRAUDER AVEC DES ELECTEURS FICTIFS
05:00
Vincent Aboubakar 2025 : Le palmarès incroyable du lion indomptable Camerounais

Vincent Aboubakar 2025 : Le palmarès incroyable du lion indomptable Camerounais
02:29
Viol sur mineure à Kribi : un sexagénaire arrêté pour agression sur une fillette de 6 ans

Viol sur mineure à Kribi : un sexagénaire arrêté pour agression sur une fillette de 6 ans
00:36
Nkongsamba lance son nouveau stade : un catalyseur économique et sportif

Nkongsamba lance son nouveau stade : un catalyseur économique et sportif
21:24
Hommage à Maman Elisabeth NEYOU : Une vie de simplicité, d’amour et de générosité

Hommage à Maman Elisabeth NEYOU : Une vie de simplicité, d’amour et de générosité

POINT DE VUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ
Marlyse Sinclair reçoit le journaliste et homme politique Sam Séverin Ango
Lady Ponce enflamme la ville de REIMS ce 20 juillet 2025

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo