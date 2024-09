CAMEROUN :: Rentrée Scolaire 2024: La gendarmerie nationale travaille pour réduire les accidents de circulation :: CAMEROON

L’opération de prévention bravo se déroule sur l’axe Yaoundé -Makénené dans la région du Centre sur le tronçon de la nationale n°4 aux Postes Nkonyabeta et celui de Balamba.

Cette mission autorisée par le haut commandement en l’occurrence le Secrétaire d’État chargé de la Gendarmerie Nationale Galax Yves ETOGA vise à sensibiliser les automobilistes et les usagers de la route du Cameroun avant pendant et après la rentrée scolaire afin de réduire les accidents de circulation sur les axes routiers.

La rentrée scolaire est une période pendant laquelle il y’a beaucoup de déplacements. Face à ces nombreux mouvements par véhicules, beaucoup d’accidents de circulation ont généralement été enregistrés.

Sous la supervision du commandant de légion du centre, le Colonel Emmanuel Muluh Bamuh Commandant du groupement de la circulation n°1 a délégué cette opération sur le terrain au Commandant du peloton routier motorisé de Bafia l’adjudant-chef major ABAT MBENG Robert.

Elle consiste au contrôle interne du véhicule, à amener les chauffeurs à se présenter fournir les pièces du véhicule, la boîte à pharmacie et le contrôle externe est focalisé sur l’état des pneus, les feux, stop, veilleuses.

Selon le Chef de mission de prévention de l’opération bravo qui a démarré le 13 septembre 2024, plus de 120 infractions ont été enregistrées en deux jours. En cas d’infraction, les contrevenants paient directement les amendes avec une quittance à l’appui soit l’automobiliste est auditionné puis le dossier suit le processus au parquet où le concerné se présentera. Pour certains cas, le permis est saisi et transmis auprès de la hiérarchie, puis le Secrétaire d’État chargé de la Gendarmerie Nationale saisira à son tour monsieur le Ministre des Transports.

Les agences de voyages qui ne respectent pas du bordereau de chargement. Des passagers se retrouvent sans les noms dans le bus, en cas de sinistre, l'assurance ne pourra pas prendre en charge le passager qui n'a pas de nom dans le bordereau de chargement

Selon le chef de mission de l’opération bravo sur le tronçon Yaoundé-Makénéné, la présence des gendarmes sur les routes dissuadent les chauffeurs à respecter les feux de signalisation. Les cas les plus enregistrés sont le non-respect des feux de signalisation horizontalement et verticalement, le non respect de limitation de vitesse, les dossiers incomplets des véhicules et du conducteur.

Comme mot de fin lors de cette visite, le chef de mission de prévention de l’opération bravo l’adjudant-chef major ABAT MBENG Robert appelle les usagers de la route à respecter le code car cela permet d’éviter les accidents