Une élue du parti au pouvoir camerounais, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), a tenu des propos tribalistes exhortant l'exclusion des personnes non originaires du Haut-Nkam si le parti ne remportait pas les élections. Ces déclarations, faites en public, violent les principes du vivre ensemble et reflètent une stratégie politique alarmante. Malheureusement, ce n'est pas la première fois que des élites proches du pouvoir utilisent des discours ethniques pour consolider leur influence, sans craindre de conséquences juridiques .

Le Cameroun, marqué par une diversité culturelle et linguistique, connaît des tensions ethniques persistantes, souvent attisées par des acteurs politiques. Le régime de Paul Biya est régulièrement critiqué pour son recours au népotisme et à la discrimination tribale, affaiblissant la cohésion nationale . La corruption et l'absence de sanctions contre de tels agissements exacerbent les divisions, comme le montrent les rapports de Transparency International classant le pays parmi les plus corrompus au monde .

Ces pratiques menacent la stabilité sociale et démocratique du pays, déjà fragilisée par la crise anglophone et les conflits armés. Il est urgent de promouvoir un dialogue inclusif et de renforcer les institutions pour garantir l'unité nationale et sanctionner les discours haineux .

