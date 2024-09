Le Jubilé de la légende du football togolais, Emmanuel Adebayor annoncé du 25 au 27 octobre 2024

C'est ce qui ressort de la conférence de presse mémorable tenue le 13 septembre dernier à Lomé. Une conférence qui annonce les couleurs du Jubilé tant attendu de la légende du football togolais, Emmanuel Adebayor; trois jours de célébrations inoubliables. Ladite conférence a réuni des officiels nationaux et internationaux, témoignant ainsi de l'ampleur et de l'importance de cet hommage.

Leur présence souligne non seulement l'impact d'Adebayor sur le football, mais également son rôle en tant qu'ambassadeur du sport togolais à l'échelle internationale. Des moments riches en émotions, en partage et en célébration de l'héritage d'Adebayor, une véritable icône du football africain ferons vibrer le sol togolais et le monde entier du 25 au 27 octobre prochain.

Il faut le préciser, cette conférence de presse était co-animée par Sheyi Emmanuel Adebayor en préparation de son jubilé de fin de carrière dans le football ; un parcours exceptionnel qui l'a conduit de la rue au Togo aux plus grands clubs du monde, du FC Metz à Monaco, Arsenal, Manchester City en passant par le Real Madrid.

À travers ce Jubilé,l'equipe organisatrice souhaite inspirer les jeunes africains à croire en leurs rêves et à persévérer, quelles que soient les difficultés rencontrées.

Emmanuel Adebayor est la preuve que tout est possible avec du travail, de la discipline et de la passion.Une conférence de presse qui s'est achevée avec quelques prestations des artistes du terroir avec pour cap donné , le 25 octobre prochain du côté de Lomé au Togo