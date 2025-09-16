CAMEROUN :: Maurice Kamto condamne les propos communautaires de la sénatrice Françoise Puene :: CAMEROON

Maurice Kamto, leader de l’opposition camerounaise, a vivement condamné les déclarations de la sénatrice du RDPC Françoise Puene, qualifiées d’appel à la haine communautaire. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, la sénatrice aurait menacé d’expulsion les ressortissants d’autres régions du Cameroun si le candidat Paul Biya n’était pas victorieux dans le département du Haut-Nkam lors de la présidentielle 2025. Kamto a exigé que le président Biya, le RDPC et les institutions se désolidarisent publiquement de ces propos et prennent des mesures fermes pour préserver le vivre-ensemble national .

Cette affaire survient dans un contexte électoral déjà tendu, marqué par la récente exclusion de Kamto de la course présidentielle par le Conseil constitutionnel, une décision controversée qui avait suscité des manifestations réprimées par les forces de l’ordre . Le climat politique est exacerbé par des fractures historiques entre les régions francophones et anglophones, ainsi que par la longévité du régime de Paul Biya, au pouvoir depuis 43 ans .

Kamto a souligné que de tels discours, venant d’une personnalité censée représenter l’ensemble du peuple camerounais, menacent la cohésion sociale et violent les principes démocratiques. Il a appelé à une réaction sans faiblesse des autorités judiciaires et parlementaires, rappelant que l’incitation à la haine est répréhensible par la loi. Cette prise de position s’inscrit dans sa lutte contre les dérives autoritaires et communautaristes, qu’il dénonce régulièrement .

CONDAMNATION DE L'APPEL À LA HAINE POLITIQUE ET COMMUNAUTAIRE DE MADAME FRANCOISE PUENE, SÉNATRICE DU RDPC DANS LE DÉPARTEMENT DU HAUT-NKAM

J'ai découvert avec stupéfaction, sur les réseaux sociaux, une déclaration inacceptable de Madame Françoise PUENE, Sénatrice du RDPC. En effet, dans la vidéo d'une réunion politique tenue dans le Département du Haut-Nkam, on entend la Sénatrice menacer d'expulsion les ressortissants d'autres contrées du pays, si jamais le candidat de son parti, Monsieur Paul BIYA, venait à être battu dans le Département en question lors de l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Il s'agit d'un appel public à la haine communautaire, qui met à mal le vivre-ensemble dans notre pays, et d'une pression politique répréhensible.

J'appelle le candidat Paul BIYA et le RDPC à se désolidariser publiquement des propos de la Sénatrice Françoise PUENE et à prendre les mesures qui s'imposent. Il en va de même des autorités parlementaires et judiciaires, qui doivent être sans faiblesse face à ce dérapage venant, qui plus est, d'une personnalité censée représenter le peuple camerounais dans son ensemble. Fait à Yaoundé le 16 septembre 2025

Maurice KAMTO

