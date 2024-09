CAMPOST: PIERRE KALDADAK ACTIVE ET PROACTIVE LE RENOUVEAU DE LA POSTE AU CAMEROUN :: CAMEROON

Oui, la Poste camerounaise est comme un phénix, la CAMPOST a été tellement décapitée et charognée qu’elle était difficilement renaîtrable de ses cendres. Heureusement, miraculeusement et divinement certainement, un homme, PIERRE KALDADAK, l’a ressuscitée, a enclenché sa renaissance et sa reconstruction. PIERRE KALDADAK est nommé et installé le 7 Juillet 2016 comme nouveau Directeur général de la CAMPOST. Cette nomination met un terme à six années d’assistance technique de la Sofrepost, filiale de la poste française qui dirigeait la CAMPOST depuis 2010, et dont le contrat est arrivé à expiration en mai 2016. Cependant, c’est depuis 2007 que la gestion de la CAMPOST a été retirée aux experts camerounais, après la crise qu’a connue l’entreprise postale publique à partir de 2004.

Afin de redorer le blason de la poste camerounaise, dont les services financiers étaient devenus incapables de rembourser l’épargne des clients, le Gouvernement camerounais avait confié, à partir de 2007, la restructuration de cette entreprise publique au cabinet canadien Tecsult International Ltd. «En 2 ans à la tête de la CAMPOST, ce cabinet a plutôt laissé un trou de 2 milliards de francs CFA dans les caisses de l’entreprise, suite aux détournements de fonds perpétrés par des agents, avec la complicité des responsables de l’équipe managériale de Tecsult», avait révélé une source. Si l’arrivée de Sofrepost en 2010 avait permis de remettre la CAMPOST sur les rails (environ 850 000 comptes d’épargne et 56 700 comptes courants gérés dans son portefeuille à fin 2013) et de déployer de nouvelles activités (transfert d’argent, service de courrier express), la gestion financière de la CAMPOST était calamiteuse. En effet, un réseau de fraudeurs à l’intérieur de l’entreprise avait permis de détourner environ 4 milliards de francs CFA au moyen de virements frauduleux. Pierre Kaldadak a donc hérité d’une entreprise dans laquelle les détournements de fonds étaient légion.

UN DG PROACTIF

Le 5 juillet 2018, le personnel de la Cameroon Postal Services (Campost), à travers la section syndicale de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC), avait adressé un nouveau préavis de grève au Premier ministre Philémon Yang, pour un mouvement d’humeur projeté le 23 août 2018, sur l’ensemble du réseau de l’entreprise postale publique. C'était le 3ème préavis de grève en sept mois. Au demeurant, bien que les 200 millions FCFA attendus du Trésor public ne soient pas encore débloqués, trois mois après la date butoir annoncée par le gouvernement, le directeur général de la Campost, Pierre Kaldadak, avait dû utiliser les fonds propres de l’entreprise pour satisfaire les attentes du personnel qui étaient au centre de la menace de grève d’avril 2018. Concrètement, pendant trois mois, une enveloppe de 350 millions FCFA avait été débloquée par le DG pour payer les reliquats des salaires gelés du personnel, les arriérés d’allocations de congés des années 2015 et 2016, les arriérés de frais de relève du personnel affecté, la prime de l’assurance maladie au profit de la Mutuelle du personnel, ainsi que le solde de tout compte du personnel retraité ayant leurs dossiers à jour. Il avait ainsi sauvé la peau de la CAMPOST par ce geste courageux et salvateur.

Pour rappel, en proie aux difficultés financières depuis 2003, l’entreprise postale publique camerounaise faisait face à des charges qui représentent plus de deux fois son chiffre d’affaires, selon un rapport du Comité interministériel mis en place par le gouvernement pour son redressement. Le même document révélait qu’en 2014, l’endettement de cette entreprise qui réclamait elle-même environ 40 milliards FCFA de dette à l’Etat, dépassait déjà la barre de 100 milliards FCFA.

Depuis que Pierre KALDADAK tient le gouvernail, le bateau CAMPOST ne tangue plus mais navigue sur une mer d’huile. Chaque jour qui passe, il fait luire, reluire et éclaircir le visage autrefois défiguré et mal maquillé de la CAMPOST. La clientèle refait confiance et revient peu à peu ; il y a eu la création de nouveaux services attrayants et bénéfiques ; des conventions et partenariats ont été signés avec le Minesup, le Minee, le Minmidt, l’Université de Ngaoundéré, etc., etc.

PEUT FAIRE MIEUX SI…

Si PIERRE KALDADAK AVAIT EU PLUS DE PERSONNELS, il aurait été efficace comme les INCAS. Au XVIe siècle, les Incas utilisaient des messagers d'État agiles et hautement entraînés qui transportaient des présents royaux, des objets divers et des messages codés (systèmes de cordelettes, de couleurs et de nœuds) qu'ils délivraient dans tout l'empire Inca, principalement au service du Sapa Inca. Pour porter les objets à livrer, ces messagers, sacrés, étaient équipés de qipi (hottes) que seuls les destinataires avaient le droit d'ouvrir (sous peine de mort pour les contrevenants) et d'une conque poutoutou pour s'annoncer ; ils se transmettaient les missions dans des relais de poste situés en général à une journée de marche les uns des autres et aux intersections des chemins incas.

SI PIERRE KALDADAK AVAIT EU PLUS DE RECONNAISSANCE, il aurait été aussi célèbre que CYRUS LE GRAND. En dépit d'un poème égyptien du Nouvel Empire (entre 1550 et 1186 avant notre ère), unique témoignage connu de l'existence de courriers royaux dont l'organisation nous est par ailleurs inconnue, c'est généralement le fondateur de l'empire perse, Cyrus le Grand (VIe siècle avant notre ère), qui est crédité de la mise en place du premier service postal, appelé en grec angaréion. Le système a été repris par le général macédonien Antigone le Borgne (-382 à -301) ainsi qu'en Égypte sous la dynastie lagide (IVe siècle au Ier siècle). L'un des plus anciens documents relatant un service postal, essentiellement destiné au pharaon et à son ministre des finances, est un papyrus datant de 255 av. J-C. Celui-ci s'effectuait à pied, sur des distances considérables. Le service était si périlleux que les préposés léguaient fréquemment leurs biens à leurs enfants avant leur départ.

SI PIERRE KALDADAK AVAIT EU PLUS DE MOYENS, il aurait popularisé la CAMPOST comme le GENERAL JOHN MCLEAN. Le général John McLean a été directeur des postes de 1823 à 1829 aux Etats-Unis. Populaire, il déclinera l'offre d'une candidature à la présidentielle de 1832. Originaire de l'Ohio, un autre état de la Frontière sauvage, il fut le premier à parler de "Post Office" et à se proclamer capable de battre tous les Pony Express (courrier), au nom de son idéal du "citoyen informé", mais il faudra attendre 1872 pour que ce soit un ministère à part entière.

SI PIERRE KALDADAK AVAIT EU PLUS DE SOUTIEN, il aurait réalisé la reforme postale comme AMOS KENDALL. En janvier 1835, le journaliste Amos Kendall, proche du président Andrew Jackson, devient directeur de la poste américaine. Le 2 juillet 1836, il est chargé de réaliser la Réforme postale, en pleine période d'intense spéculation sur le prix du coton, alors que le Journal of Commerce new yorkais, lu par les financiers, a son service privé de Pony Express (courrier). Le prix du courrier est abaissé et une livraison deux fois plus rapide offerte sur 4 axes, jusqu'à Saint-Louis (Missouri) et la Nouvelle Orléans, où la presse suit de près le marché du coton de Liverpool et dénonce les "spéculations de quelques-uns au détriment de beaucoup".

SI PIERRE KALDADAK AVAIT EU PLUS D’ENCADREMENT, il aurait monté sa réforme comme ROWLAND HILL. En 1839 Rowland Hill réalise la Réforme postale au Royaume-Uni. Le prix du courrier est abaissé et le timbre postal qui permet un paiement anticipé est mis en place. Rowland Hill s'opposait au monopole postal qu'il jugeait inefficace et incapable d'innover.

SI PIERRE KALDADAK AVAIT EU PLUS D’ATTENTION, Il aurait été aussi figure emblématique que deux présidents américains célèbres, Abraham Lincoln et Harry Truman, qui sont d'anciens maîtres des postes.

SI PIERRE KALDADAK AVAIT EU PLUS DE MOYENS FINANCIERS, il aurait réalisé la reconstruction de la CAMPOST comme SHINZO HAMAI l’avait fait pour Hiroshima. Shinzo Hamai était le Maire de Hiroshima en 1949. Cette année-là, il a fait proclamer sa ville « Cité de la paix » par le parlement japonais. Cela a permis la reconstruction entière de la ville de Hiroshima. Cette belle ville a d’ailleurs accueilli le 49e sommet du G7, organisé du 19 au 21 Mai 2023. Pour la petite histoire, le 6 août 1945, la ville de Hiroshima est mondialement connue pour avoir été l’une des deux cibles, avec Nagasaki, des bombardements atomiques par les Etats-Unis au cours de la seconde guerre mondiale. L’explosion, équivalent de 15 000 tonnes de TNT, rase instantanément la ville. Sur les 90 000 bâtiments de la ville, 62 000 sont totalement détruits. Il ne reste aucune trace des habitants situés à moins de 500 mètres du lieu de l’explosion. Le siège de la deuxième armée générale situé à 10 Km du centre-ville est détruit. Dans les secondes qui suivent l’explosion, 75 000 personnes sont tuées. Dans les semaines qui suivent, 50 000 personnes meurent à leur tour, soit environ 125 000 victimes en trois mois. Le décompte du nombre total de morts reste imprécis ; il est de l’ordre de 250 000. La reconstruction entière de la ville de Hiroshima, avec musée, parcs, cénotaphe, etc., relève donc d’un véritable miracle.

SACRÉ PIERRE KALDADAK

La Campost a été créée par décret présidentiel N° 2004/095 du 23 avril 2004 de la fusion de la Société Nationale des Postes et de l’ex-Caisse d’Epargne Postale. Depuis que PIERRE KALDADAK en est le Directeur général, les lignes bougent, les sillons de la performance se dessinent sur la terre fertile de bons résultats à l’horizon. La célérité inénarrable qu’il met dans le traitement des dossiers même les plus épineux l’y prédispose. Il a le dynamisme chevillé au corps, l’esprit de la collaboration est sa tasse de tchaï et la transparence est inscrite dans son ADN. Pas du tout surprenant que la liste de ses réalisations à la CAMPOST, malgré la conjoncture, soit aussi longue que la route qui mène au ciel chez Allah. Chapeau !

* Malcom Barnabé Paho est Journaliste, Directeur de Publication du Journal Midi Libre Hebdo et Président national du Comité du Prix Baobab Africa, Yaoundé