Cameroun :: Yaounde : Des Journalistes Sur La Table Des Consultations Nationales Du Cavie :: Cameroon

Dans son large programme adossé sur le thème « Cameroun : construire une stratégie de puissance régionale 2025-2035 », le Centre africain de veille et d'intelligence économique (CAVIE) travaille à « faire des médias camerounais les leaders du continent africain ».

Dans cette mouvance, des journalistes attachés à différentes rédactions des médias publics et privés (presse écrite, radio et télévision) ont séjourné le 16 janvier dernier au campus du CAVIE à Yaoundé au lieu-dit « Pont Dragage ». Le temps d’une journée, les journalistes logés dans la même enseigne, ont eu un même et seul objectif : faire des propositions pour que des médias camerounais soient les leaders en Afrique. Une salle climatisée du CAVIE abrite la rencontre. Comme des élites, les journalistes ont tous les honneurs.

La présentation de la vision « Puissance237 », devant leur permettre d’être au même niveau de compréhension du projet, se fait sur PowerPoint par le président du CAVIE ; Guy GWETH. D’après lui, le projet vise une large consultation des principaux représentants des pouvoirs publics (près de 40 ministères), du secteur privé et de la société civile du Cameroun y compris la diaspora. Le contexte étant que le « continent africain est en proie à une hyper compétition qui s’appuie principalement sur trois leviers : hard power, soft power et smart power. Pour viser le leadership continental, toutes les ressources, sans exception, dont dispose notre nation doivent être recensées, interrogées et mobilisées par l’Etat dans le cadre d’une stratégie de puissance coordonnée ».

Pour le cas du Cameroun en particulier, il est question d’inventorier ses atouts de plusieurs secteurs d’activités, « pour les entrainer vers le leadership continental, il importe de les répertorier, de les écouter et de les mettre en branle sous la direction de l’Etat stratège.

Ce projet ambitionne d’offrir le cadre et la sérénité nécessaires pour poser les bases et les lignes de force d’une telle stratégie ». Il ajoute qu’un triple objectif détermine le projet « Puissance237 » : il s’agit de rassembler les parties prenantes autour du concept de puissance ; de recueillir leurs différentes contributions dans cette perspective ; et en déduire et formaliser une stratégie de puissance régionale immédiatement applicable, tant au niveau sectoriel que national, et mise à la disposition des autorités compétentes.

Pour la méthode des médias qui doivent étendre leur influence à l’échelle régionale, la contribution des journalistes consiste à établir le portrait du média idéal en 2035, d’analyser des axes stratégiques existants, d’identifier des écarts entre l’idéal et l’existant, d’analyser des principaux problèmes identifiés, de résumé des idées d’amélioration actionnables, de collecter et consolider des listings du capital humain.

Ces consultations devraient à terme permettre à l’Etat du Cameroun de disposer d’un Livre blanc présentant, de manière claire et précise, sa stratégie pour devenir une puissance régionale médiatique entre 2025 et 2050. « Cet ouvrage paraîtra en double version bilingue : une version détaillée pour les décideurs publics et une plus générale pour le grand public », informe le président du CAVIE. En perspective, Guy GWETH projette que les travaux de cette consultation nationale se tiendront du 16 janvier au 5 décembre 2024.

De même que « le rapport consolidé sera remis aux autorités compétentes le 10 décembre 2024. La présentation au grand public se fera au cours d’une conférence de presse prévue le 12 décembre 2024» à Yaoundé. Les journalistes présents à ces travaux ont formulé leurs reconnaissances au président du CAVIE du fait de les avoir associés à la vision « Puissance 237 » et se sont engagés séance tenante à être toujours disposés et disponibles jusqu’à l’aboutissement espéré.