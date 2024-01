Cameroun :: Affaire Nguiessap Lucie Audrey : Les Avocats De L'épouse Du Député Sime Pierre Saisissent La Justice :: Cameroon

Nous venons de déposer auprès de Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Nkongsamba une requête aux fins d'engagement préventif pour le compte et dans l'intérêt de Dame SIME LUCIE, qui a perdu toute tranquillité, après s'être échappée de l'antichambre de la disparition forcée.

"La procédure vise son époux SIME Pierre (et non l'honorable), le CB Olivier Renaud DZAMA ONANA et ses éléments, et plusieurs autres impliqués dans les actes même virtuels, susceptibles d'être qualifiés d'infractions, déjà commis ou à commettre par eux.

Vous serez informés des suites.

Pour le Collège des Conseils

Me Hippolyte B.T MELI.

Ce 09 janvier 2024 à 11h30mn."