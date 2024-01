Cameroun :: Crtv Sport Desormais Sur Les Bouquets Startimes :: Cameroon

A quelques jours du kick off du plus grand évènement sportif continental, la coupe d’Afrique des Nations de Football, Startimes le leader de la Télévision Numérique en Afrique et la CRTV le media leader sur le plan local ont abouti à un partenariat.

Avec pour objectif l’introduction de la chaine Crtv Sports sur les bouquets Startimes. Ce partenariat arrive à point nommer car il permettra aux abonnés Startimes de suivre les plus grands évènements sportifs de l’année 2024 en toute sérénité.

Les abonnés Startimes ne pouvaient pas rêver mieux comme cadeau pour ce début d’année que l’ajout de la chaine CRTV SPORT sur leurs bouquets, qui arrive pile au moment où on s’apprête à célébrer le sport roi en Afrique. On le voit bien, chez Startimes Noel joue les prolongations! Déjà avec la double promotion « abonnement - réabonnement » débutée cette fin d’année et qui court jusqu’en fin Janvier 2024, Startimes, avec l’ajout de la « chaine du Continent » CRTV SPORTS dans ses bouquets montre que la satisfaction de ses abonnés est sa priorité.

Et pour mieux confirmer son slogan de « MON CLIENT, MON ROI », Jusqu’au 31 Janvier, votre kit « Tout StarTimes » est à 12.000 FCFA. Mais vous pouvez continuer de suivre GRATUITEMENT la chaine du continent même après la fin de votre abonnement jusqu’au 29 Février.

Il ne reste plus qu’à Vibrez au rythme de LA PREMIER LEAGUE ANGLAISE, LES CHAMPIONNATS MTN ELITE ONE ET GUINNESS SUPER LEAGUE sans oublier d’autres programmes et évènements sportifs d’envergure…. Pour cette nouvelle année.

Avec StarTimes CHANGEZ DE VISION!