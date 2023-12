Cameroun :: Télévision :Canal+ Se Met En Mode Can Et Lance Canal +Can :: Cameroon

Le groupe Canal + Diffuseur officiel de l’évènement, a annoncé la semaine dernière à Douala le lancement d’une chaîne spécialement dédiée à la compétition . Celle-ci sera accessible à tous ses abonnés, qui n’auront rien à débourser.

Du 13 janvier au 11 février 2024, la Côte d’Ivoire abritera la 34e édition de la Coupe d’Afrique des nations de football (CAN)

A quelques semaines du coup d'envoi de cette compétition , le groupe Canal+, a lancé pour la première fois une chaîne dédiée à la compétition sportive-reine sur le continent. Ses responsables en ont révélé les détails au cours d’une conférence de presse tenue mercredi 13 décembre à Douala.

Dénommée Canal+ CAN, la chaîne qui émettra quelques jours avant le début de la compétition, vise à «faire vivre aux spectateurs une expérience inédite au cœur de la Côte d’Ivoire.» Elle diffusera des programmes centrés sur la CAN, mais abordant diverses thématiques. En dehors d’une immersion totale dans les préparatifs de la CAN, un documentaire dénommé «Nos deux étoiles», retraçant le parcours de la Côte d’Ivoire de 1992 à 2015 en Coupe d’Afrique des Nations, sera diffusée ainsi que l’émission talk-show «Parcours de champions», qui reviendra sur les parcours des quatre derniers champions d’Afrique.

CANAL+ CAN mettra également l’accent sur la découverte des villes devant abriter la compétition à travers l’émission «Trésors d’Ivoire», ou encore «Start-up : Foot Business» et «Épouses et femmes» qui se pencheront respectivement sur les opportunités commerciales générées par la compétition en Côte d’Ivoire ainsi que la vie des femmes de footballeurs. Des émissions phares des chaînes Canal + s’adapteront également à l’événement pour mettre en valeur la plus grande compétition du football africain.

Pour Claude Djeutcheu le responsable de la communication de Canal + Cameroun, « Canal+ CAN a été créé dans le but de faire vivre de façon exceptionnel et inédite la CAN qui se jouera dès le 13 janvier. Il parait évident de créer une chaine dite éphémère et maintenant elle permet de présenter la CAN sous un autre angle : comment est ce que l’économie vit, les équipes se préparent, quels sont vos souvenirs de CAN et le parcours de champions de certaines équipes. »

«CANAL + CAN sera diffusée dans le bouquet Access de la chaîne et accessible à tous les abonnés aux chaînes Canal +