Nous rencontrons ce jour Eugène Mbia Nkoti, il est kinésithérapeute traditionnel, l’échange que nous avons eu avec lui, nous a permis de mieux connaître ce métier.

Bonjour monsieur Mbia Nkoti, nous avons notre question rituelle avant toute entrée en matière, pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

Merci beaucoup, je suis Eugène Mbia Nkoti, je suis né le 12 octobre 1963 à la maternité de l’hôpital de Nkongsamba, de Nkoti Jean Ahmadou et de Epollè Nyom Mbamba Claire. Je suis donc un homme d’expérience qui a appris beaucoup de la vie, qui a vu et qui a vécu et qui peut partager son expérience avec d’autres personnes de sa génération et aussi de la nouvelle génération.

Nous aimerions connaître votre parcours scolaire.

J’ai fait mes études à l’école primaire du groupe 5 peloton mobile de Nkongsamba, puis le secondaire au collège Socka Bongué, le collège Socka Bongué était leader dans l’enseignement privé à Nkongsamba, avant d’aller au collège Mbamy Fochada André. Quand je parle de Nkongsamba, c’est la belle cité de l’époque avec les rues parsemées de fleurs, des préfets éblouissants comme André Tshoungui ou Bisseck Bikok, c’est le Nkongsamba de Tafou De Bana, ou encore du professeur Simo, bref, c’est le Nkongsamba classé troisième ville du Cameroun. C’est toute une nostalgie.

Que faites-vous dans la vie ?

Dans la vie, j’ai toujours travaillé après mes études, j’ai été d’abord employé à Nestlé Cameroun, à l’usine à Bonabéri Bonendale pendant 14 années, j’étais opérateur de ligne de production. J’ai été formé en santé environnementale et comportement (SHE) et autres.

Vous êtes connu au Cameroun comme un kinésithérapeute traditionnel, si je peux nommer ainsi votre métier, c’est quoi un kinésithérapeute traditionnel ?

Pour dire ce qu’est un kiné traditionnel, il faut d’abord le définir sur le plan classique, c’est-à-dire le kiné moderne. C’est un masseur qui réalise des actes manuels ou instrumentaux. Il soulage la douleur, maintient l’autonomie, et aide à récupérer les fonctions quand c’est possible. Il intervient surtout dans des cas de problèmes respiratoires, en particulier auprès de nouveaux nés par exemple, pour les traumatismes en cas d’entorse de luxation. Dans un contexte moderne, c’est celui qui l’a appris dans une école de formation notamment de médecine ou de sport de haut niveau, parce qu’il y intervient dans la psychologie et d’autres disciplines proches comme la psychanalyse, etc. Le kiné traditionnel s’apparente à un tradi praticien et un féticheur, qui utilise des pommades traditionnels conçues par lui-même et applique selon les techniques d’initiation qu’il a reçues par ses formateurs, c’est donc un masseur formé dans le tas, mais qui a l’avantage de faire des consultations approfondies parce que la plupart des maladies de nos pays sont des maladies lancées, et dès les premiers mouvements je peux comprendre d’où vient le mal et j’applique la dose qui va avec.

Où l’avez-vous appris où l’exercer vous ?

Sur le plan traditionnel, cela ne s’apprend pas, c’est un héritage culturel, qui se transmet de père en fils. Il y a tout juste une période d’initiation pour maîtriser quelques dosages et l’application. Lorsque les parents ont jugé nécessaire que je pouvais déjà être utile et capable de capter, ils m’ont emmené à NDjombé pour les rites transmissions par initiations. Disons que c’est pour reveiller le pouvoir latent qui était en moi. Donc le massage thérapeutique que je fais est un don des ancêtres. Dans le classique, cela s’exerce en cabinet, mais aussi en hôpital ou centre de rééducation. Dans mon cas, cela peut s’exercer à domicile ou dans le local prévu à cet effet, je peux me déplacer pour rencontrer les patients surtout ceux qui ne peuvent pas se déplacer.

Qui traitez-vous ?

Le masseur que je suis traite tout patients atteints de maladies rhumatologiques, les maladies cardio-vasculaires paralysie faciale, neurologique (sclérose en plaques, Parkinson, hémiplégies) En effet, ces personnes qui oublient de marcher ou de bouger, il s’agit donc ici de les mobiliser. J’ai fait ce métier pour aider les personnes âgées pas forcément malade pour les aider à bouger. Il faut noter aussi les femmes qui ont des difficultés à procréer, ou qui ont tout autre soucis de santé. Tout cela à base d’écorces et herbes naturelles.

Quels sont tes meilleurs souvenirs avec les patients ?

Ils sont nombreux, je ne saurai par où commencer, parce que j’ai eu des patients dans toute l’Afrique, je reviens du Gabon, avant j’étais en Centrafrique, je suis programmé pour le Ghana, dans les prochaines semaines, et au Cameroun, j’ai déjà fait les dix régions. Vous-même voyez comment mon téléphone ne cesse de sonner, ce sont les patients, les uns m’appellent pour les nouveaux malades, d’autres pour me remercier. Le kinésithérapeute est une personne qui ne fait pleine de tendresse parce qu’il est là pour apaiser un malaise, c’est pourquoi on établit vite une complicité avec le patient, ce qui le guérit déjà à 90%. Ajoutons à cela qu’il y a un « contrat d’adhésion » au traitement : si la personne n’applique pas et ne suit pas les recommandations du professionnel, il n’y aura pas de résultats.

Est-ce que vous traitez tous les cas qui se présentent à vous ?

A vrai dire, lorsque un cas se présente, je diagnostique et quand je comprends que je ne peux pas, j’envoie le malade à l’hôpital. C’est un métier qui demande une certaine éthique, on n’est pas là pour de l’argent, mais pour donner un espoir à un malade afin qu’il puisse reprendre une vie normale. Quand on a l’amour de son métier, cet amour dépasse l’argent.

Où vous trouver ?

Je suis à Bonabéri compagnie de gendarmerie nationale ancienne route juste avant DK hôtel en venant du rond-point, le plus simple c’est mes numéros d’appel. 00 237 69 57 026 26 – 00 237 69 60 10 971- 00 237 68 67 59 811