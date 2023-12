Espagne :: Liga : Le Fc Barcelone Reçoit Girona Fc Surprenant Deuxième Du Championnat :: Spain

Ce 10 décembre le stade de Barcelone vivra au rythme d’une affiche de renom avec deux clubs qui se donnent à cœur joie depuis le début de cette compétition. Une rencontre comptant pour la 16ème journée de LA LIGA qui sera très disputée au regard du classement des uns et des autres. Une belle opportunité pour le leader des Paris sportifs de se mettre en évidence afin de faire le bon choix à travers Supergooal !

Dans l’affiche FC BARCELONA – GIRONA FC profitez de cette occasion pour commencer la semaine en toute quiétude. Un face à face qui concerne deux clubs qui font un parcours appréciable depuis et dont les résultats le démontrent au classement. Avec sa cote de 1.56 et jouant sur son terrain, le FC BARCELONA troisième au classement est le grand favori de ce duel et devra tirer son épingle du jeu en prenant le dessus sur son adversaire qui ne viendra pas en victime résignée et chercher à obtenir le bon résultat lui permettant de réduire l’écart avec ce dernier au classement. Les poulains de XAVI HERNANDEZ sortent d’ailleurs d’un succès à domicile face à un autre concurrent au titre et comptent bien poursuivre sur cette lancée afin de garder le cap.

Pour GIRONA FC surprenant deuxième au classement avec sa cote de 5.09 qui a longtemps été en tête essayera d’aller jouer comme d’habitude avec ses moyens et ses atouts pour aller chercher un bon résultat sur le terrain de son vis-à-vis et concurrent dans ce championnat. La mission ne sera pas certes aisée mais il faudra rester concentré pour ne pas se faire humilier mais ramener tout au moins un bon point.

Ce sera d’ailleurs le 12ème match entre les deux clubs avec une dominance du FC BARCELONA qui enregistre huit victoires contre une pour GIRONA FC et un match nul. Les attentes sont énormes pour les deux clubs qui continuent d’animer LA LIGA.

