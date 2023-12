Cameroun :: La 2E Édition D'inspire Week Lancée :: Cameroon

La deuxième édition de la Semaine Inspire a été officiellement ouverte ce 4 décembre à l'Institut Universitaire de la Côte (IUC) à Logbessou. Cet événement, qui se déroulera jusqu'au 8 décembre 2023, vise à soutenir les jeunes Camerounais dans leur parcours entrepreneurial. Un objectif que le Dr Jackson Guimezap, président de Pan African Associates (P2A), a souligné lors de sa leçon inaugurale.

Inspire Week est une initiative nationale visant à encourager l'entrepreneuriat et à stimuler l'économie locale. Cette foire ambitionne de réunir entrepreneurs, investisseurs, étudiants et grand public afin de favoriser le partage d'expériences et le développement de nouveaux projets prometteurs.

Le Dr Jackson Guimezap encourage les étudiants à faire preuve d'initiative, soulignant que l'État ne peut pas employer tous les jeunes diplômés. Dans sa leçon inaugurale, il a souligné l'importance de la persévérance dans un contexte où de nombreux jeunes quittent le pays. Martine Feuke Guimezap, directrice de l'entreprise et de la communication à l'IUC, représentant le PDG de l'IUC Paul Guimezap, a renforcé cette idée en soulignant que ceux qui choisissent de rester peuvent réussir s'ils se battent.

Cyrille Schouame, directeur de l'incubation au Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie Sociale et de l'Artisanat (Minpmeesa), a pour part encouragé les participants à travailler dur, à rechercher des informations pertinentes et à contribuer au développement du pays.

Cette deuxième édition d'Inspire Week est parrainée par Emmanuel Wafo, PDG de Mitchimie, qui s'est dit honoré de participer à un événement explorant l'économie verte et l'intelligence artificielle. Placé Sous le thème « Économie verte et intelligence artificielle : Défis et opportunités en Afrique ! », cette édition de la Semaine Inspire vise à sensibiliser et à encourager un dialogue constructif sur les moyens de promouvoir le développement économique durable en tirant parti des technologies avancées. L'économie verte offre une opportunité unique à l'Afrique de jouer un rôle clé dans la transition vers un avenir durable en adoptant des pratiques respectueuses de l'environnement. La Semaine Inspire comprend un programme varié comprenant des conférences, des masterclasses animées par des experts de renom, des compétitions entrepreneuriales, une foire et une exposition mettant en valeur des innovations et des solutions durables, ainsi que des formations en entrepreneuriat.

Le Dr Jackson Guimezap a souligné l'importance de cette édition pour le développement de l'Afrique et a déclaré que la jeunesse était parfaitement équipée pour relever les défis. Il a exprimé sa volonté de soutenir les jeunes talentueux afin de contribuer à l'essor du Cameroun: "On pense qu'il y'a là des enjeux importants pour le développement de l'Afrique, que la jeunesse est parfaitement outillée pour pouvoir relever le devis... Nos jeunes sont doués (...) On veut vraiment outiller ceux qui restent ici pour participer à l'essor du Cameroun" a-t-il déclaré.

Emmanuel Wafo, en tant que parrain de l'événement, a expliqué son engagement envers cette deuxième édition. Fort de ses 30 années d'expérience professionnelle, il considère qu'il est de son devoir d'encourager les jeunes à croire en leur pays et à travailler dur pour réaliser leurs objectifs : " j'ai pensé que ayant quelques 30 années d'expériences professionnelles, ça devenait un devoir d'aller en direction des plus jeunes pour leur montrer que tout est possible et qu'on peut encore croire en notre pays à force de travail " a-t-il déclaré face à la presse en donnant des réelles motivations qui l'ont poussé à parrainer cet événement.

La Semaine Inspire offre ainsi une plateforme stimulante pour les jeunes entrepreneurs camerounais, en les encourageant à exploiter les opportunités offertes par l'économie verte et l'intelligence artificielle. Cet événement constitue une occasion unique de promouvoir l'innovation durable et de renforcer le rôle de l'Afrique dans la construction d'un avenir plus vert et prospère.