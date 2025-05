CAMEROUN :: Conférence annuelle du Minproff : La situation de la famille en examen à Yaoundé :: CAMEROON

En ouvrant les travaux ce 5 mai au Palais des congrès, le ministre, Pr Abena Ondoa, a exhorté ses collaborateurs à formuler des propositions constructives devant améliorer les conditions de vie de la femme et de la famille.

Dès 8 heures, hier 5 mai, le Palais des congrès de Yaoundé grouille des responsables des services centraux, déconcentrés et les unités techniques spécialisées du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille (Minproff). Les retardataires pressent le pas et se dirigent sur les tables à l’entrée pour s’enregistrer et retirer les derniers badges.

Ces responsables venus des 10 régions du Cameroun gardent en mémoire la rigueur et la moralisation qui sont les maîtres mots du Minproff. « C’est reconnu ici que madame le ministre prêche par l’exemple », reconnaît un collaborateur.

Annoncés à 9 heures, les travaux de la conférence annuelle ont débuté à 9 heures. Sur le panel, aux côtés du Minproff, Pr. Marie Thérèse Obama née Abena Ondoa, on retrouve le ministre des Finances, Louis Paul Motaze et des hauts cadres du Minproff à l’instar du secrétaire général, de l’inspecteur général et des conseillers techniques.

La conférence annuelle se tient sous le thème, « concilier l'action sociale en faveur des femmes et des familles et la mobilisation des ressources budgétaires ».

Dans cette veine, le Minproff a saisi ces moments de chaleureuses retrouvailles, pour indiquer qu’il est question d'échanges et de partages sur les centres d’intérêt majeurs de ce département ministériel et les problématiques devant remplir les missions que le chef de l’Etat, Paul Biya, a assignées au Minproff. « La Conférence annuelle nous permet à chaque fois, d'examiner les performances antérieures, de passer en revue les résultats atteints, les points forts et les points faibles de notre action, les contraintes majeures à solutionner, les nouveaux défis à relever, les nouvelles cibles à atteindre, les stratégies et techniques d’approche innovantes à expérimenter », a-t-elle renchéri.

Elle a indiqué que les travaux se tiennent dans un contexte particulier, marqué par les effets pervers des mutations sociales, des catastrophes naturelles et la recrudescence des pratiques ignobles et inhumaines, à l’instar des féminicides. Mais également des déplacés internes issus de la crise sécuritaire dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest ; et des exactions de Boko Haram dans la région de l’Extrême-nord.

La question du budget s’est posée. Le ministre l’a trouvé essentiel et rappelle que la société camerounaise fait face à une situation structurelle, notamment les défis financiers, sanitaires, sécuritaires et énergétiques, qui pourraient hypothéquer ses efforts de développement et de consolidation de la cohésion sociale. « Il se dégage de ce fait une question fondamentale, à savoir : comment concilier la nécessité d’offrir les services de qualité aux couches sociales défavorisées, et l’impérieux défi de contribuer à la mobilisation des ressources nécessaires au fonctionnement du pays. « C’est ce challenge qui constitue le fil d’Ariane des travaux de la Conférence Annuelle 2025 des responsables des services centraux, déconcentrés et des Uts du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille», déclare le ministre.

Ayant ressassé ces goulots d’étranglements, le Pr. Marie Thérèse Abena Ondoa a porté ses espoirs sur les experts du ministère des Finances, ainsi que sur ceux de la Fonction publique et de la réforme administrative qui ont pris la parole dans les ateliers pour rassurer les différents responsables du ministère de leur partenariat et de leur accompagnement sans faille, et dans le cadre de la solidarité gouvernementale, aussi bien sur les questions liées au budget que sur celles liées à la bonne tenue du fichier des fonctionnaires ; ce qui devrait à coup sûr optimiser leurs rendements.

La conférence se referme ce jour avec le sentiment espéré d’avoir touché tous les domaines de la vie du Minproff.