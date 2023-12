Cameroun :: Célébration De 40 Ans D'exercice Professionnel De Maître Ngoulla Fotso Arlette :: Cameroon

Maître Ngoulla Fotso Arlette, une avocate chevronnée au Cameroun, a célébré ses 40 ans d'exercice professionnel lors d'une cérémonie exceptionnelle qui n'avait jamais eu lieu dans le pays. Les festivités se sont déroulées sur deux jours, le 30 novembre et le 1er decembre avec le premier jour à l'élite offices et le deuxième jour à la salle Queen's Park.

Cette célébration marquante a rassemblé des personnalités éminentes du monde juridique ainsi que des proches de Maître Ngoulla Fotso Arlette.

Née le 25 juin 1957 à Garoua, Maître Ngoulla Fotso Arlette est connue comme la première femme avocate des Bamboutos et la doyenne des avocats de ce département. Sa carrière juridique remarquable de plus de 40 ans est une source d'inspiration pour de nombreux jeunes avocats au Cameroun. Fondatrice du cabinet d'avocats SCP Ngoulla Fotso et Associés, elle a su hisser son entreprise au rang de référence dans le domaine juridique. Au cours de sa carrière, Maître Ngoulla Fotso Arlette a occupé plusieurs postes clés, dont celui de membre du Conseil de l'Ordre des avocats du Cameroun et de présidente de l'Association AFBA Cameroun. Son engagement envers la profession juridique et sa volonté de promouvoir l'égalité des genres sont des aspects qui ne peuvent être ignorés. Maître Anne Siewe, doyenne du Barreau du Cameroun, a salué son dévouement envers les jeunes avocats et l'a félicitée pour ses actions en leur faveur. " c'est l'une des rares consœurs qui mène des actions auprès des jeunes du barreau et je la Félicite pour ça" a-t-elle déclaré lors de sa leçon inaugurale le 30 novembre dernier.

Lors de la célébration, la première secrétaire du Cabinet de maître Ngoula, Anastasie Yao, une Ivoirienne qui a rejoint l'équipe en 1997, a exprimé son admiration pour Maître Ngoulla Fotso Arlette et a souligné l'honneur qu'elle a ressenti en l'accompagnant tout au long de ces années. D'ailleurs c'est elle est venue de côte d'ivoire uniquement pour cet événement." Maître Ngoula Fotso Arlette est une personne extraordinaire (...) j'ai été très honorée de l'accompagner surtout quand je savais la personne que je devais accompagner " a-t-elle confié lors de son témoignage qui reflète l'impact positif que Maître Arlette Ngoulla a eu et continue d'avoir sur ses collègues et collaborateurs.

La célébration des 40 ans d'exercice professionnel de Maître Ngoulla Fotso Arlette a également été marquée par un geste de générosité. Madame Liliane, une femme dont Maître Ngoulla a payé la caution il y a 20 ans, a témoigné de la bienveillance et de la compassion de l'avocate envers les personnes en difficulté. Ce geste exemplaire souligne l'engagement de Maître Ngoulla Fotso Arlette envers la justice sociale et son souhait de venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin.

Lors de son discours, Maître Arlette Ngoulla a exprimé sa gratitude envers le Seigneur et a souligné l'importance de transmettre les connaissances et l'expérience accumulées au cours de sa carrière. Elle a rappelé que le bonheur réside dans l'action de donner plutôt que de recevoir et a encouragé les jeunes avocats à être fiers de leur profession. Selon elle, on ne devient réellement avocat qu'à la fin de sa carrière, une idée qui a suscité l'admiration et le respect de l'auditoire. "Il me fallait transmettre ce que j'ai reçu car, il y'a plus de bonheur à donner qu'à recevoir (...)On est avocat qu'à la fin de sa carrière.(...)il faut être fière d'être avocat.cette célébration est d'abord pour moi une action de grâce pour remercier le seigneur " a-t-elle déclaré.

Les deux jours de célébration ont été l'occasion d'organiser plusieurs tables rondes abordant des thèmes pertinents pour la profession juridique. Les défis auxquels est confrontée la jeune génération d'avocats ont été discutés, mettant en lumière les obstacles spécifiques auxquels ils sont confrontés et les moyens de les surmonter. L'équilibre entre vie professionnelle et vie privée a également été abordé, soulignant l'importance de prendre soin de sa santé mentale et émotionnelle tout en poursuivant une carrière juridique exigeante. L'impact des réseaux sociaux sur la carrière des jeunes avocats a été un sujet de discussion animé, soulignant les avantages et les défis qu'ils peuvent représenter dans le domaine juridique. Les compétences essentielles pour la réussite des jeunes avocats ont été mises en avant, mettant l'accent sur l'importance de développer des compétences en communication, en résolution de problèmes et en leadership.

Les obligations des avocats en vertu de leur déontologie ont été abordées pour rappeler aux jeunes professionnels l'importance de l'intégrité, de l'éthique et du respect des normes professionnelles. Enfin, la responsabilité éthique des chercheurs-formateurs a été discutée, mettant en évidence l'importance de la recherche et de la formation dans le domaine juridique et soulignant le rôle crucial de ces professionnels dans la transmission des connaissances et des valeurs fondamentales.

La célébration des 40 ans d'exercice professionnel de Maître Ngoulla Fotso Arlette a été bien plus qu'un simple événement festif. C'était une occasion de reconnaître et de célébrer une carrière juridique exceptionnelle, marquée par le dévouement, la passion et l'engagement envers la justice. Maître Ngoulla Fotso Arlette a ouvert la voie à de nombreuses femmes avocates au Cameroun et continue d'inspirer les générations futures à poursuivre leurs rêves et à contribuer à la société. Sa célébration a également été l'occasion de réfléchir aux défis et aux opportunités auxquels sont confrontés les jeunes avocats, ainsi qu'à l'évolution de la profession juridique dans un monde en constante évolution. Les tables rondes ont permis des échanges constructifs et enrichissants, encourageant les participants à se remettre en question, à développer leurs compétences et à s'adapter aux nouvelles réalités de la pratique du droit.

Maître Ngoulla Fotso Arlette a conclu la cérémonie en exprimant sa gratitude envers tous ceux qui l'ont soutenue tout au long de sa carrière et en rappelant aux jeunes avocats l'importance de rester passionnés, engagés et fiers de leur profession. Sa célébration a été une véritable action de grâce, une occasion de rendre hommage à une carrière exemplaire et de célébrer les réalisations d'une femme qui a consacré sa vie à la justice et au droit.