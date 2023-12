Cameroun :: Semaine Inspire 2023:Explorer Les Opportunités De L'économie Verte Et De L'intelligence Artificielle :: Cameroon

Du 4 au 8 décembre 2023, le campus de l'Institut Universitaire de la Côte (IUC) à Logbessou accueillera la semaine Inspire, un événement visant à explorer les possibilités offertes par l'économie verte et l'intelligence artificielle en Afrique.

Cette semaine sera dédiée à des conférences et des masterclasses animées par des experts renommés. Une foire mettra en valeur les innovations durables de jeunes entrepreneurs locaux. Des formations à l'entrepreneuriat et des concours de projets innovants seront organisés.

Placée sous le thème "Défis et opportunités de l'économie verte et de l'IA en Afrique", cette 2ème édition est parrainée par Emmanuel WAFO, PDG de Mitchimie. Le groupe P2A et l'IUC ont décidé d'organiser un salon pour connecter les porteurs de projets ambitieux aux investisseurs à la recherche d'opportunités prometteuses. Cette initiative vise à favoriser l'émergence d'une culture entrepreneuriale au sein des universités camerounaises, en mettant l'accent sur le développement, le progrès et la transmission du savoir.

L'objectif est de promouvoir l'entrepreneuriat dans les universités camerounaises, en mettant l'accent sur le développement et le savoir. Des entrepreneurs africains renommés et des investisseurs internationaux animeront des sessions de réseautage et de coaching. C'est l'occasion pour les participants de rencontrer des entrepreneurs africains renommés et des investisseurs internationaux. Ces rencontres offriront des opportunités de collaboration et d'apprentissage précieuses, favorisant ainsi le développement de partenariats commerciaux et l'enrichissement mutuel des participants.

Toutes les personnes intéressées par l'économie verte, l'IA et les perspectives de développement en Afrique sont invitées à participer à cet événement riche en connaissances, échanges d'idées et collaborations potentielles.