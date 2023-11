Le Musée National Du Cameroun Se Dote D'un Projet Scientifique Et Culturel ( Psc). :: Cameroon

C'est le tout premier document opérationnel et stratégique qui définit l'identité et les orientations du musée.

Adopté à l'issu du second Conseil Scientifique et Culturel du Musée National du Cameroun tenue le 30 novembre dernier au Musée National. Constitué d'une équipe Scientifique et Administrative , certaines recommandations ont été formulées entre autres : la valorisation du patrimoine culturel et la recherche , offrir une outil de développement culturel, économique fédérateur au Camerounais, offrir un nouveau regard du Musée National au camerounais et visiteurs , d'une muséographie esthétique et pédagogique et d'un accompagnement de tous publics.

Il faudrait le relever ce nouveau document non figé sera réinventer en fonction des impératifs locaux et singuliers du Musée National.

Les travaux tenue le 30 novembre dernier était sous la houlette du Directeur Générale du Musée National, par ailleurs Vice-Président du Conseil Scientifique et Culturel du Musée National Hugues HEMEN TCHANA qui apprécie d'ailleurs l'opérationnalisation du Musée National dont il a la lourde charge , car ce musée à pour mission première de servir les intérêts des Camerounais des 10 Régions du Cameroun et ses nombreux visiteurs réparties à travers le monde.

Précisons que c'est grâce à l'appui d'Expertise France mandaté par M. ATEBA OSSENDE pour l'écriture de ce document opérationnel que ce Projet Scientifique et Culturel (PSC) a été compilé dans un document d'une vingtaine de pages.

Notons également que le premier Conseil Scientifique et Culturel du Musée National s'est tenue le 8 septembre 2023 ce qui a permis l'élaboration de ce document après quelques suggestions et remarques observées ,par ailleurs la formation du personnel du musée s'est faite avec l'appui d'Expertise France.

Membres ayant pris part à ce Projet Scientifique et Culturel ( PSC).

Membres honorifiques, permanents ou invités ;

Historiens, anthropologues et personnalités de la culture.

Selon l'anthropologue, le professeur Paul ABOUNA :«ce nouveau document opérationnel apportera une nouvelle vision du Musée, amélioration de ce qui se faisait avant, la projection des recommandations de ce projet dans 5, 10,20 ans pourraient être réutiliser par d'autres Directeurs vu la qualité du comité scientifique et personne ayant pris part à son élaboration».

L' intégration des thèmes tels que la «création artistique du XXIe siècle , l'histoire coloniale, la royauté» sont en cours d'implémentation au Musée National du Cameroun souligne le Directeur Générale Hugues HEMEN TCHANA.