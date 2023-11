Une Intervention Chirurgicale Inédite Sauve La Vie De Rokayatou, 9 Ans, Au Cameroun :: Cameroon

Un événement médical exceptionnel vient de se produire au Cameroun, mettant en lumière l'avancée notable de l'hôpital général de Yaoundé en matière de chirurgie cardiaque. Le 30 octobre 2023, Rokayatou, une fillette de 9 ans, a été opérée à cœur ouvert avec succès, après avoir été accidentellement atteinte par une flèche dans la région de l'Extrême-Nord.

Le tragique incident s'est déroulé le vendredi 28 octobre, alors que la petite Rokayatou jouait avec d'autres enfants dans un village du Mayo-Kani. Malheureusement, une flèche tirée par l'un des enfants l'a grièvement blessée, perforant sa poitrine et atteignant son cœur en perforant la paroi de l'atrium, également connue sous le nom d'oreillette cardiaque.

Grâce à une initiative rapide et avisée, le père de la fillette a immédiatement conduit sa fille à l'hôpital général de Garoua, dans la région Nord, sans retirer la flèche pour éviter toute perte de sang. Bien que l'équipe médicale locale ait réalisé une première transfusion sanguine, elle n'était pas en mesure de refermer la plaie en profondeur. C'est alors que l'hôpital général de Yaoundé a été contacté en urgence pour prendre en charge le cas de Rokayatou.

Transportée par avion vers la capitale le 29 octobre, la jeune patiente est arrivée à l'hôpital de Yaoundé avec la flèche toujours dans sa poitrine. L'intervention chirurgicale, menée le 30 octobre, a duré six heures et a nécessité une opération à cœur ouvert. Les chirurgiens ont réussi à extraire la flèche et à refermer la brèche cardiaque. Après deux semaines d'observation, Rokayatou a pu quitter l'hôpital pour retrouver sa famille.

Cet exploit médical témoigne des progrès remarquables de l'hôpital général de Yaoundé en matière de chirurgie cardiaque. Pendant des années, des équipes médicales étrangères effectuaient sporadiquement des opérations cardiaques au Cameroun, laissant un vide d'expertise locale entre leurs passages.

Depuis 2018, l'hôpital général de Yaoundé a adopté une nouvelle stratégie en formant une équipe médicale locale composée de six chirurgiens, d'anesthésistes et d'infirmiers spécialisés en chirurgie cardiaque. À ce jour, plus de 30 chirurgies cardiaques ont été réalisées de manière autonome.

Cette intervention d'urgence pour sauver Rokayatou a été un moment crucial pour l'équipe médicale de l'hôpital, selon le professeur Vincent Djiencheut, neurochirurgien et directeur général de l’établissement. Il exprime le désir de voir tous les cas nécessitant une chirurgie cardiaque être traités localement, sans avoir besoin de transférer les patients à l'étranger.

En 2019, plusieurs chirurgiens cardiaques africains ont appelé au développement de la chirurgie cardiaque à cœur ouvert en Afrique subsaharienne pour sauver des vies. L'exemple de Rokayatou illustre la concrétisation de cet appel, soulignant l'importance de l'investissement local dans le domaine médical pour offrir des soins de qualité et sauver des vies sur le continent africain.