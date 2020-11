Ernest Pekeuho compte faire de ce mouvement, celui de la promotion des intérêts du grand ouest Cameroun.

Le Ministère de l'administration territoriale a décidé la semaine dernière d'interdire le Mouvement 10 millions de nordistes de Guibaï Gaitama , de peur que ce mouvement n'engrange de nombreux soutiens au sein de la jeunesse du septentrion et par ricochet, des populations.

Cette suspension d'activités du mouvement 10 millions de nordistes n'a pas suffit pour décourager plusieurs autres autres initiatives similaires et pour cause, c'est depuis hier que l'association 11 millions des Bamilékés est annoncée en grande pompte sur les réseaux sociaux

Officialisé le 22 novembre 2020 par une publication Facebook, « 11 millions des Bamilékés » est, selon Ernest PEKEUHO son initiateur, « une initiative apolitique visant à promouvoir les intérêts du grand Ouest dans un esprit républicain ». Son nom de baptême renvoie à l’effectif de la population de la région de l'Ouest du Cameroun.

La date du 6 décembre 2020 a été retenue au Cameroun pour le lancement de cette association qui au passage engrange dejà des membres qui se sont prononcés aussitôt que l'annonce a été faite.



Ȃgé de 43 ans, Ernest Pekeuho Tchoffo est originaire des Mbamboutos, région de l’Ouest Cameroun. Cet entrepreneur politique était directeur de campagne du candidat Frankline Ndifor Afanwi au scrutin du 07 octobre 2018. Par ailleurs, il s’occupait également de la mobilisation au niveau national. Titulaire d’un Master 2 ESG Paris, école du groupe PGSM (Paris Graduate School of Management), il est marié et père de 4 enfants. Il Créé en 2008 le BRIC qui a participé à l’élection présidentielle de 2011 en investissant madame Dang Esther, et aux élections municipales de 2013.

Selon des informations puisées à bonne source, plusieurs réunions stratégiques se sont tenues ces derniers jours, à l'effet de décider de l'implantation de cette association 11 millions de Bamilekés dans les quatre coins du Cameroun.