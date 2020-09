CAMEROUN :: Les forces de l'ordre envahissent la ville de Bamenda :: CAMEROON

Le quartiers tels Bamenda-Nkwen, Up station, Atualakom, Bagbanong, Mubang, Munka, Njenefor, Nketesoh, etc.sont pris d'assaut depuis ce matin par les forces de l'ordre

Selon plusieurs sources locales, les éléments des forces de l’ordre et de sécurité sillonnent les rues de la ville de Bamenda dans le cadre d'un contrôle de routine et aussi s'assurer que la décision du gouverneur de la région du nord-ouest, prise le 7 septembre et interdisant la circulation des motos jusqu'à nouvel ordre est respectée.

Toujours à Bamenda, les forces séparatistes ont de leur côté interdit la circulation des voitures jusqu’à nouvel ordre.Les tracts de ces derniers circulent dans la ville et les réseaux sociaux. Conséquences, la ville ressemble à un pays mort avec des populations qui éprouvent des difficultés à se déplacer.

Selon certaines sources dignes de foi, le fort déploiement des forces de l'ordre dans les rues de Bamenda a été initié par les autorités de Yaoundé suite au récent assassinat de l’inspecteur de Police Joseph Bikoi Nlend par les groupes armés le 1er septembre dernier.