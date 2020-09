La rentrée de septembre est bien sur celle de chacun de nos chérubins à l’école mais également celle de la rentrée littéraire. En catégorie jeunesse, une nouvelle pépite nous atterrit tout droit de la maison d'édition «Little Africans».

Après ses trois premiers ouvrages « Colours of Africa», «Sons of Africa» et «La magie de la chimie», le premier tome des Aventures de Likia et Mosi, l’auteure Médiatrice Mujawamariya nous fait découvrir son dernier arrivé : «Fais de beaux rêves Kimi».

Cette dernière s'attaque aujourd'hui à un nouveau genre plus proche du conte pour enfants, là où nous étions habitués à l'aspect pratique et pédagogique des livres de coloriage. Ici, elle nous livre avec tendresse les rêves de la petite Kimi et de toutes les possibilités qui s'ouvrent à elle.

C’est avec subtilité et grâce à de douces illustrations qu’elle nous livre un message non moins important. Toujours dans la juste lignée d’un militantisme engagé, l’histoire de Kimi révèle une volonté farouche d’ouvrir le champ des possibles pour les femmes afro-descendantes.

Briser le plafond de verre imposé par la double condition d’être femme et racisée, c’est bien là que réside l’enjeu de «Fais de beaux rêves Kimi».

En plus de ce fil rouge qui sous-tend toutes les productions de «Little Africans», c'est aussi un regard de jeune mère qui nous est proposé avec ses interrogations que nous avons toutes déjà partagées: Quel avenir pour mon enfant? Comment puis-je le soutenir dans ses rêves? Comment préserver ce monde enfantin plein d'espoir et lui assurer le meilleur chemin possible?

Et ce n'est sans doute pas un hasard puisque notre entrepreneuse multi facette est devenue à ce jour l'heureuse maman d'une petite fille.

Si vous souhaitez également découvrir ces messages qui dénotent des engagements actuels et des débats de notre société, avec affection, couleur et bienveillance, n’hésitez plus à vous procurer «Fais de beaux rêves Kimi ».

Qui?

Médiatrice Mujawamariya, Ingénieur chimiste de formation et éditrice de livres pour enfants depuis 2016. En partant du constat du manque de représentation de la communauté noire en Belgique de manière générale, mais plus particulièrement dans la littérature jeunesse, elle s'est donné la mission d'y remédier. D'année en année, elle se spécialise dans l'autoédition.



Elle commence son aventure avec deux livres de coloriage, « Colours of Africa » et « Sons of Africa », essentiellement pour stimuler l'imaginaire des enfants avec des illustrations faites par l’artiste Trésor Ikulu.

Elle se rend vite compte qu’au-delà du coloriage, ces enfants ont besoin d'entendre des histoires de super-héros auxquels ils peuvent s’identifier. Ainsi est créé « La magie de la chimie », le premier tome des Aventures de Likia et Mosi, deux petits super-héros noirs, l’une passionnée par la chimie et l’autre par les nouvelles technologies. Fort de leurs pouvoirs et leurs passions respectives, ils volent au secours des habitants de leur ville, Kariyo, du méchant Risilius. Ce livre est illustré par des dessins à main levée de Léa Lefoulon.

Après la naissance de sa fille, elle est vite emballée par l’idée de créer un livre pour cette dernière, en espérant lui insuffler l’envie de rêver et de développer tous les talents que la nature lui aura donné. «Fais de beaux rêves Kimi», c’est 7 rêves que fait la petite Kimi, 7 nuits où elle imagine ce qu’elle pourrait devenir quand elle sera grande. Ce livre se lit au coin de la veilleuse, murmurée à l'oreille de son enfant qui s'endort tendrement.