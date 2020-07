FRANCE :: Football, Olympique Lyonnais : Depay fringant pour son retour :: FRANCE

Orphelins de rencontres officielles depuis environs 4 mois suite à l'arrêt des débats domestiques décidé par le gouvernement français devant les ravages du Covid 19, les footballeurs de l'hexagone peuvent à nouveau taper dans le ballon.

Une occasion saisie par l'Olympique Lyonnais pour démarrer sa saison. Et quoi de mieux qu'une large victoire 12 à 0 contre l'US Port Valais (club amateur suisse, 6e division) le 1er juillet dernier pour le compte d’un match amical.

Si tout a été parfait dans l’ensemble, la palme revient à Memphis Depay, l'international Hollandais et leader d'attaque de la formation gone. À côté de la jeune recrue Tino Kadewere (4 buts) et Karl Toko Ekambi (2 buts).

Depay qui revenait d'une longue période d'indisponibilité suite à une rupture des ligaments croisés du genou (depuis décembre) a renoué avec la compétition officielle de la plus belle des manières en claquant un quadruplé ( 2',18',32',73) lors de ce match.

Un retour subliminal qui réjouit énormément les dirigeants lyonnais. En effet, privé de leur maître à jouer aux avant-postes, les olympiens ont connu une saison cauchemardesque soldée par une 7e place avec 40 points (+ 15) dans leur besace. Cela au soir d'une échéance arrêtée à la 28e journée par l'Etat français face aux ravages du Covid 19. Un exercice qui restera en travers la gorge de la direction lyonnaise qui aura tout tenté pour aller son terme. Rien n'y fit. Les Lyonnais ne disputeront pas de campagne européenne la saison prochaine à moins de remporter celle de cette édition qui reprendra en août prochain. Une triste situation dont voudraient profiter les dirigeants pour se relancer et reconquérir l'Europe la saison d'après. Et Memphis Depay est leur premier argument qu'ils feront prévaloir.



Avec lui, des armes comme Tino Kadewere , la jeune recrue lyonnaise de l'été, Karl Toko Ekambi , Reine-Adelaïde , l’Ivoirien Maxwel Cornet et autres Moussa Dembélé , Bertrand Traoré (s'ils ne quittent pas le club) pourront réussir à effacer la saison ratée de l'Olympique lyonnais. En tout cas, passé cet exercice noir ponctué par la triste parenthèse du Covid , Memphis Depay entend exploser à nouveau pour marquer les esprits et rebondir dans une grosse écurie européenne les saisons à venir. Le footballeur rappeur rêve surtout de réussir un bel Euro avec les seniors Hollandais et les Jeux olympiques, un de ses grands rêves au sein des jeunes olympiens néerlandais.

Cette nouvelle saison démarre sous de bons auspices ! Pourvu que d'autres pépins physiques ne surviennent pas.