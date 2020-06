CAMEROUN :: BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS PARTICIPE A LA LUTTE CONTRE LA COVID-19 :: CAMEROON

Les filiales de Bolloré Transport & Logistics au Cameroun ont apporté leur contribution au plan de riposte contre le Covid-19.

A l’occasion de la cérémonie présidée ce mercredi par MANAOUDA Malachie, ministre de la Santé publique en présence de son Excellence Christophe GUILHOU l’ambassadeur de France, du président du CCEF et de CAFCAM et d’autres chefs d’entreprises françaises.

En plus des 16.000 tests offerts par vingt entreprises françaises, Bolloré Transport & Logistics Cameroun et ses filiales (Camrail, Kribi Conteneurs Terminal et SEPBC), représentés par Mohamed Abdoulaye Diop, le Directeur Régional Golfe de Guinée, ont remis au Ministre de la Santé publique des dons constitués de 15.000 masques chirurgicaux, 5.000 masques lavables, 1.000 combinaisons d’intervention, 600 bidons d’eau de javel, 200 bidons de gel désinfectant, 50 vaporisateurs pour désinfection de surface et 30.000 paires de gants.

Ces équipements vont renforcer les mesures prises par le gouvernement pour assurer la sécurité et les conditions d’intervention des équipes sanitaires qui assurent de manière quotidienne la prise en charge des malades de la pandémie à Covid-19.

Bolloré Transport & Logistics Cameroun a par ailleurs mis en œuvre d’importantes mesures pour assurer la protection de son personnel, des clients tout en garantissant la continuité de la chaine d’approvisionnement du Cameroun et des pays de la sous-région. Une priorité est accordée à la logistique des produits médicaux et de première nécessité, indispensables au bien-être des populations face à cette crise sanitaire. « Il nous tenait à cœur de faire ce don pour démontrer notre solidarité aux côtés du gouvernement camerounais qui nous offre l’hospitalité.

Ce geste montre également que le partenariat public privé qui lie Bolloré Transport Logistics à l’Etat du Cameroun est basé sur la durée. En cette période de pandémie qui frappe le Cameroun, Bolloré Transport Logistics et ses 5000 collaborateurs sont mobilisés aux côtés du gouvernement pour briser la chaîne de propagation du coronavirus » a déclaré Mohamed A. Diop.

À propos de Bolloré Transport & Logistics au Cameroun

Présent au Cameroun dans la logistique, le transport ferroviaire (Camrail), et la manutention portuaire (Kribi Conteneurs Terminal, SEPBC) Bolloré Transport & Logistics au Cameroun emploie aujourd’hui plus de 5 000 collaborateurs camerounais. L’entreprise participe activement au développement du Cameroun et s’investit dans l’amélioration des compétences de ses collaborateurs. Bolloré Transport & Logistics mène également des actions pour les populations en partenariat avec des associations pour l’aide à la scolarisation, à la réinsertion sociale des jeunes et pour leur sensibilisation à la préservation de l’environnement.

www.bollore-transport-logistics.com