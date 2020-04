CAMEROUN :: Meilleures pratiques judiciaires innovantes : Clément Atangana honoré :: CAMEROON

Le président du Conseil constitutionnel a reçu ce prix sous-régional décerné par le cabinet panafricain d’expertise « International Committee of Excellence ».

Le président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana a reçu le prix panafricain des meilleures pratiques judiciaires innovantes. Cette distinction honorifique lui a été remise hier au Palais des Congrès de Yaoundé par le cabinet panafricain d’expertise, « International Committee of Excellence ». Cet organisme reconnaît en Clément Atangana des valeurs professionnelles et personnelles dignes de sa stature de haut commis de l’Etat et de magistrat de haut calibre.

Sur le plan professionnel, ces valeurs émargent dans la corbeille de la compétence, de la gestion des audiences, de l’impartialité et de la célérité dans la gestion des dossiers au sein de l'institution dont il a la charge. L'approche managériale est aussi prise en compte.

Ici, il faut intégrer « la collaboration verticale et horizontale au sein de l'institution », a souligné Alain Fofié, président d’International Committee of Excellence. A titre personnel, l’Ong reconnaît au président du Conseil constitutionnel des qualités liées à sa probité morale et à son sens élevé du patriotisme. Pour le président d’International Committe of Excellence, il s'agit en gros d'un témoignage éloquent de l’attachement aux valeurs républicaines, de justice et d'équité.

Autant de vertus qui font de ce magistrat hors-hiérarchie, « un repère, un modèle et une bibliothèque ; un nom qui fait autorité dans l‘histoire judiciaire du pays, ainsi que de la sous-région Afrique-centrale », a-t-il insisté. L’émotion débordante, le lauréat a exprimé sa joie et sa gratitude à l’Ong. Il a dédié ce prix au Cameroun en général et au Conseil constitutionnel qu’il dirige. Pour lui, cette distinction « démontre à suffisance, que le travail abattu par l'instance dont il a la charge est visible, même au-delà des frontières de notre pays ».

Le prix des meilleures pratiques judiciaires innovantes a été institué en 2016. Il prime également les institutions ou les personnes qui se distinguent positivement dans le cadre des activités liées à la justice. Notamment les magistrats, les professionnels et auxiliaires de justice.