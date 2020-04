CAMEROUN :: Légion de gendarmerie du Littoral:Le colonel Pierre Aimé Bikele prend officiellement le commandement :: CAMEROON

Il a été installé à ses nouvelles fonctions ce mardi 14 Avril par le général de brigade Toungue.

Le 31 mars dernier, le chef de l'état, chef suprême des armées a signé plusieurs décrets dont certains nommant des responsables à la tête des unités de gendarmerie sur l'étendue du territoire.

C'est au cours de ce vaste mouvement que la légion de gendarmerie du littoral s'est vu octroyée un nouveau commandant à sa tête en la personne du colonel Pierre Aimé Bikele.

Ce dernier a donc été installé a ses nouvelles fonctions ce mardi par le général de brigade Toungue Elias commandant de la deuxième région de gendarmerie ( RG2) au cours d'une cérémonie sobre au vue des nouvelles prescriptions en matière de regroupement des hommes du fait de la pandémie du Coronavirus. la passation de service s'est donc faite au siège de la légion de gendarmerie du littoral entre le commandant sortant le colonel François Abina Ahanda et le nouveau titulaire du poste le colonel Pierre Aimé Bikele.

Il faut dire que celui qui prend les fonctions ce jour est à l'état civil un homme marié père de 06 enfants et grand-père de 04 petits enfants

Né le 20 juillet 1967 à Mbanga, il est titulaire d'un master 2 en stratégie, défense, sécurité, gestion des conflits et des catastrophes après une licence en droit privé et un baccalauréat A4( lettres et philosophie).

Ce colonel de la gendarmerie est sorti de la promotion " Intégrité Territoriale" de l'école militaire interarmées (EMIA) en 1995. Après un stage d'application des officiers de gendarmerie EOGN en 1997-1998 , il s'inscrit au cours supérieur international de gendarmerie de Melun en France en 1999- 2000 où il appartient à la promotion " LTN BRICOT''. En 2001, il effectue le stage des commandants d'escadron de gendarmerie mobile à OUAKAM au Sénégal.

En 2005, il obtient son certificat d'état-major, puis son diplôme d'état major en 2009. Quatre ans plus tard c'est à dire en 2013, il obtient son brevet d'études militaires supérieuresdu second degré à l'école supérieure internationale de guerre de Yaoundé au Cameroun.

Pour ce qui est de sa carrière professionnelle, il la debute en 1998 en tant qu'officier adjoint à la compagnie de gendarmerie de Ngaoundere, en 2000, il est nommé commandant de l'escadron de gendarmerie mobile Nô 12a Yaoundé poste qu'il occupe jusqu'en 2005, date à laquelle il est nommé commandant de la compagnie du port de Douala. En 2010, il est fait chef de poste de commandement opérationnel de la gendarmerie nationale. De 2014 à 2020 il était chef de la division de l'enseignement supérieur à l'EIFORCES.

C'est donc un gendarme aguerri qui prend la tête de la légion de gendarmerie du littoral dans un contexte particulier tel que l'intéressé lui même a pu le noter. Entre la gestion de la crise causée par la pandémie du Coronavirus , les attaques des sécessionnistes dans le département du Moungo et même la sécurité publique, c'est en homme averti que le colonel Pierre Aimé Bikele va à coup sûr mener à bien les missions qui lui sont dévolues dans ces nouvelles fonctions.