MONDE ENTIER :: Espagne, Angleterre et France : choisissez vos favoris pour les grands matchs du 1ᵉʳ tour de l'Euro :: WORLD

Quel type de paris est le plus rentable ? Les meilleures cotes sur les principaux événements sportifs sont proposées par le bookmaker fiable 1xBet ! Nous sommes sûrs que notre annonce vous aidera à faire des pronostics exacts sur les matchs les plus intéressants de la première journée du championnat d'Europe de football. N'oubliez pas le jeu responsable et placez vos paris via le lien !

Espagne - Croatie

Les équipes nationales d'Espagne et de Croatie se rencontreront pour la quatrième fois consécutive au championnat d'Europe. Les Pyrénéens ont été plus forts lors de la phase de groupes de l'Euro 2012 (1:0) et en 1/8 de l’Euro 2020 (5:3 en prolongation), les représentants des Balkans s’étant imposés 2:1 dans la poule de l'Euro 2016. L'Espagne a également fait tomber la Croatie aux tirs au but en finale de la dernière édition de la Ligue des Nations de l'UEFA.

La Furia Roja a enfoncé 10 buts en deux matchs amicaux à la veille de l'Euro 2024 et a donné l'espoir qu’elle est capable de résoudre son problème principal. Après tout, il y a 3 ans, c'est le manque de réussite sur de nombreuses occasions qui avait empêché l'Espagne d'atteindre les demi-finales du championnat d'Europe.

La Croatie s'appuie traditionnellement sur ses qualités de combattant et sur le toujours jeune Luka Modrić. La troupe de Zlatko Dalić a renversé les Portugais dans un match d'entraînement et a prouvé qu'elle n'avait pas peur des favoris.

Cotes : V1 - 1.91, X - 3.6, V2 - 4.2

Serbie - Angleterre

L'Angleterre reste le principal favori de l'Euro 2024 selon nous, même après le revers contre l'Islande lors du match amical à Wembley et la blessure de Harry Maguire. Pour Gareth Southgate, ce tournoi pourrait être la dernière chance de remporter un grand titre, car les fans attendent un triomphe sans vouloir entendre les excuses pour l'échec. Après la demi-finale de la Coupe du monde 2018 et la finale de l'Euro 2020, l'Angleterre a fait un pas en arrière - en 2022, elle s'est fait sortir en quarts de finale du Mondial au Qatar et a loupé en Ligue des nations de l'UEFA.

Une nouvelle génération talentueuse de la sélection anglaise se lance dans une nouvelle chasse aux trophées. Oui, Harry Kane reste le leader de l'équipe et le meilleur buteur de l'histoire. Tout le monde connaît également le potentiel des jeunes Bukayo Saka et Jude Bellingham. Toutefois, au cours de l'année écoulée, Phil Foden et Cole Palmer ont renforcé leur crédit pour devenir les joueurs clés de l’effectif.

L'équipe nationale serbe a encaissé 12 buts lors de ses 5 derniers matches dans des tournois majeurs. L'entraîneur Dragan Stojković aura la tâche difficile de stopper la puissante attaque anglaise.

Cotes : V1 - 7.4, X - 4.55, V2 - 1.46

Autriche - France

L'équipe de France de Didier Deschamps a remporté ses 5 premiers matches dans les grands tournois, bien qu'elle n'ait jamais enclenché la machine à son maximum en phase de groupes. La bonne répartition des forces a permis aux Bleus d’être sacrés à la Coupe du monde en 2018, ainsi que de disputer les finales de l'Euro 2016 et du Mondial 2022.

Le leader de l'un des principaux favoris de l'Euro 2024, Kylian Mbappé, a marqué 1 but et effectué 2 passes décisives lors du match d'entraînement contre le Luxembourg, et il n'est entré en jeu qu'en tant que remplaçant lors du match contre le Canada. Aucun indice ne donne la raison pour s'inquiéter de l'état de santé de la superstar de 25 ans - Mbappé a été l’auteur de nombreuses occasions en 15 minutes et a prouvé qu'après son transfert au Real Madrid, il se concentre pleinement sur l'équipe nationale française.

La sélection autrichienne n'a connu qu'une seule défaite lors de ses 16 derniers matches. L'outsider a toutes les chances de s'accrocher si les Français ne se donnent pas à 100 %.

Cotes : V1 - 6.0, X - 4.55, V2 - 1.53

(avec le code promo - Euro1112 ) Quel type de paris est le plus rentable ? La meilleure façon de commencer le grand jeu est avec les cotes les plus élevées de 1xBet ! Inscrivez-vous sur le site du meilleur bookmaker en Afrique, obtenez *** bonus après avoir utilisé le code promo ****, n'oubliez pas de jouer de manière responsable et de placer des paris gagnants sur les matchs les plus chauds de la première journée de l'Euro 2024 !

Nous vous recommandons également de participer à la grande promo 1xEURO du 4 juin au 14 juillet. Placez des paris à partir de 2 $ sur les matchs du championnat d'Europe, de la phase de groupes à la finale, obtenez des tickets promotionnels et débloquez des cartes de joueurs ! Si vous rassemblez une équipe de 11 joueurs ou débloquez la carte Joker, vous obtiendrez un freebet garanti de 50 $ et participerez au tirage au sort de super prix. Rassemblez votre Dream Team et découvrez le goût d'une grande victoire avec 1xBet - car le 16 juillet, vous pouvez empocher 50 000 $, ansi que des gadgets Apple et Samsung !

(sans code promo) Quel type de paris est le plus rentable ? Les meilleures cotes du bookmaker fiable 1xBet vous aideront à trouver la bonne réponse à cette question ! Placez vos paris via le lien sur les matchs les plus chauds du premier tour de l'Euro 2024 et n'oubliez pas le jeu responsable. Le meilleur bookmaker d'Afrique est persuadé que notre annonce vous aidera à faire les pronostics les plus précis.

Nous vous recommandons également de participer à la grande promo 1xEURO du 4 juin au 14 juillet. Placez des paris à partir de 2 $ sur les matchs du championnat d'Europe, de la phase de groupe à la finale, obtenez des tickets promotionnels et débloquez des cartes de joueurs ! Si vous rassemblez une équipe de 11 joueurs ou débloquez la carte Joker, vous obtiendrez un freebet garanti de 50 $ et participerez au tirage au sort de super prix. Rassemblez votre Dream Team et savourez une grande victoire avec 1xBet - car le 16 juillet, vous pouvez empocher 50 000 $, ainsi que des gadgets Apple et Samsung !



PROMO CODE - Euro1112