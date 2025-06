CAMEROUN :: Eric Chinje dément catégoriquement une déclaration falsifiée post-meeting de Kamto à Paris :: CAMEROON

Eric Chinje a publiquement démenti une déclaration virale qui lui était attribuée suite au meeting parisien de Maurice Kamto. Dans une mise au point ferme, il rejette des propos "violentant un leader politique camerounais", soulignant leur rupture totale avec sa pensée profonde et son style professionnel et diplomatique.

Chinje exprime une profonde blessure face à l’implication supposée d’un journaliste dans cette falsification. "Les communications en ligne sont traçables", rappelle-t-il, lançant un avertissement sévère : "Aucun professionnel des médias ne devrait compromettre sa crédibilité". Son interrogation centrale résonne comme un principe inaliénable : "Notre crédibilité a-t-elle un prix ?".

Actuellement engagé dans un projet de sensibilisation des medias pour l’élection présidentielle 2025, Chinje réaffirme sa neutralité absolue : "Je ne saurais être juge et partie". Il s’interdit explicitement de "parler des individus, promouvoir ou détruire une candidature", précisant : "Je reste un journaliste, pas un militant".

Bien qu’approché par des acteurs politiques pour des conseils stratégiques, il insiste sur le caractère strictement consultatif de ses avis. Enfin, il réaffirme son attachement aux "idéaux de paix" et son combat pour un "Cameroun uni et indivisible", où démocratie et prospérité collective sont garanties.

Ce démenti catégorique d’Eric Chinje met en lumière les dangers de la désinformation en période électorale et appelle à une éthique médiatique renforcée.