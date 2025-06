ACERO METAL SARL : Un partenaire engagé dans le développement industriel du Cameroun :: CAMEROON

La Société ACERO METAL SARL, l’un des piliers de l’industrie métallurgique au Cameroun, a eu l’honneur de recevoir ce jour Son Excellence Monsieur Luc Magloire MBARGA ATANGANA, Ministre du Commerce. Cette visite officielle s’inscrit dans le cadre de la mission d’évaluation des disponibilités en produits de grande consommation, initiée par le gouvernement.

Entreprise citoyenne, ACERO METAL SARL contribue activement à la consolidation du tissu économique national à travers la production de fer à béton de qualité supérieure.

Nos engagements en matière de qualité, de sécurité et de soutien au développement local ont suscité la satisfaction de Monsieur le Ministre, qui s’est dit fier de nos réalisations et a réaffirmé son soutien total à nos activités et projets futurs. Il a souligné que le Cameroun dépendait autrefois des importations pour son approvisionnement en fer, et qu’aujourd’hui, grâce aux efforts conjugués des producteurs nationaux, dont ACERO METAL SARL, le pays progresse vers une production locale capable de répondre aux besoins.

Cette visite ministérielle a également permis de mettre en lumière les efforts d’ACERO METAL en matière de responsabilité sociale et environnementale. L’entreprise veille au respect des normes écologiques dans ses processus de production et participe à des actions de développement communautaire, preuve de son attachement au bien-être des populations locales. Cette démarche s’inscrit parfaitement dans la vision gouvernementale d’une industrialisation durable et inclusive.

De plus, ACERO METAL SARL entend poursuivre ses investissements pour renforcer ses capacités et innover dans ses techniques de fabrication. La société ambitionne de jouer un rôle encore plus central dans la mise en œuvre des grands projets d’infrastructures initiés par l’État, avec l’appui constant des autorités publiques. Ce partenariat solide entre secteur public et privé reste la clé d’une croissance harmonieuse et partagée