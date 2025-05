Présidentielles 2025 au Cameroun : Maurice Kamto face à une menace de disqualification :: CAMEROON

Alors que les élections présidentielles camerounaises prévues pour octobre 2025 approchent à grands pas, les tensions politiques s’intensifient. Le Professeur Maurice Kamto, figure de proue de l’opposition et président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC), pourrait voir sa candidature invalidée. C’est du moins ce que laisse entendre Grégoire Owona, secrétaire général adjoint du RDPC, dans une déclaration qui alimente les débats politiques.

Selon lui, Maurice Kamto serait conscient que sa candidature, même portée par le MRC ou par le FCC, risque de ne pas prospérer. Il pointe du doigt les récentes tentatives du MRC de rallier à sa cause des élus démissionnaires du Social Democratic Front (SDF). Une stratégie qui pourrait, selon Owona, se retourner contre Kamto, car « on sait ce que signifie être élu d’un parti » et les implications du mandat impératif.

Ce discours s’inscrit dans une stratégie plus large du RDPC visant à affirmer sa légitimité juridique et politique face à une opposition accusée de manœuvres opportunistes. Owona précise que si Kamto souhaite réellement se présenter, il lui faudra se conformer strictement aux règles : « Des partis l’attendent pour cela. Ce sera simple et clair. »

Plus grave encore, le SGA du RDPC avertit que le peuple camerounais ne descendra pas dans la rue si la candidature de Maurice Kamto est rejetée, estimant que ce dernier aurait provoqué lui-même son exclusion par des choix stratégiques discutables. L’opinion nationale est ainsi préparée à une éventuelle disqualification de Kamto, présentée comme une conséquence logique de ses actes, et non comme une injustice politique.

À quelques mois du scrutin, l’avenir politique du leader du MRC reste incertain. Cette déclaration de Grégoire Owona pose néanmoins les jalons d’un affrontement politique où les questions de légalité électorale, d’alliances stratégiques et de communication vont jouer un rôle clé.