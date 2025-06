CAMEROUN :: Coup d’envoi de la 2e édition du Salon International des Métiers des Arts de la Table, ce vendredi :: CAMEROON

Du 13 au 15 juin 2025, la salle des fêtes d’Akwa accueillera la 2e édition du Salon International des Métiers des Arts de la Table (SIMAT), un rendez-vous incontournable pour les passionnés de gastronomie, d’art culinaire et de savoir-faire autour de la table.

Après une première édition couronnée de succès en 2024, le SIMAT revient cette année sous le signe de l’innovation et du raffinement. "Bien manger commence par un art de la table soigné", rappelle la promotrice Mme Sarah Allison Moukouri, lors d’une conférence de presse tenue le 27 mai dernier à Bonanjo, où elle a présenté les grandes lignes de cette nouvelle édition.

Un programme riche et varié

Conférences, ateliers pratiques, expositions-ventes et rencontres professionnelles rythmeront ces trois journées.

« Dès la coupure du ruban, deux conférences sont prévues dans l’après-midi. Elles s’adressent particulièrement aux étudiants des écoles hôtelières, aux acteurs de la transformation agroalimentaire, et à tous les curieux désireux de découvrir des contenus de qualité sur les thèmes de l’agroalimentaire et du vin », précise Mme Moukouri.

Le lendemain, place aux ateliers pratiques : arts de la table, pâtisserie, dégustation de vin en présence de sommeliers, suivis de démonstrations culinaires proposées par des chefs et exposants. La journée de clôture sera marquée par un brunch convivial.

Des nouveautés au rendez-vous

L’édition 2025 promet de nombreuses surprises, avec de nouveaux exposants, des formats inédits pour les ateliers, ainsi que la participation de représentations diplomatiques.

« Le SIMAT prend de l’ampleur. Nous voulons que chaque visiteur reparte avec quelque chose de concret, une nouvelle perspective, une nouvelle compétence, une belle découverte », affirme Mme Moukouri avec enthousiasme.

Autre nouveauté notable : la nomination d’une marraine de prestige. Mme Angélique Touenguene Nlend, première femme à occuper un poste de direction dans les ports du Cameroun, adjointe au maire de Douala 1er et membre de la Chaîne de Rôtisserie internationale, basée à Paris.

« J’ai été profondément impressionnée par la première édition : la qualité des intervenants, la place accordée à la formation, la valorisation des produits locaux et la présence d’exposants internationaux. C’est donc avec fierté que j’ai accepté d’être la marraine de cette édition », témoigne Mme Touenguene Nlend.

Focus sur l’univers du vin

Claude Thierry Simo, sommelier et exposant, promet une immersion enrichissante dans l’univers du vin, essentiel dans l’art de recevoir.

« Le vin, c’est l’art de sublimer un repas. Il ne suffit pas de boire, mais de créer une expérience. Nous montrerons comment le présenter, comment l’ouvrir avec élégance. C’est aussi une manière de célébrer ses invités », explique-t-il.

Un événement ouvert à tous

Le SIMAT répond à un besoin réel de reconnaissance et de promotion des métiers liés aux arts de la table. Il vise à :

« Créer des connexions entre professionnels, permettre au public de mieux comprendre ces métiers souvent méconnus, et susciter des vocations. »

Et parce qu’il s’adresse à tous, sans distinction, le salon se veut résolument inclusif :

« Si vous avez une assiette et une cuillère chez vous, vous êtes concerné. Le SIMAT, c’est une autre façon de vivre et de partager la table. C’est gratuit et ouvert à tous », insiste la promotrice.

Notez les dates

Le SIMAT vous attend du 13 au 15 juin 2025, de 10h à 19h, à la salle des fêtes d’Akwa à Douala.

Entrée libre et gratuite.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur notre chaîne WhatsApp