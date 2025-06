Selon Shanda Tonme, par ailleurs, Médiateur Universel, Président de la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination (COMICODI), Président du Mouvement Populaire pour le Dialogue et la Réconciliation (MPDR), l’enquête conduite au poste de commandement opérationnel au sujet de l'affaire Dame Nembot a été faite avec beaucoup de diligence.



Yaoundé, le 11 juin 2025

Monsieur le Secrétaire d’Etat auprès du ministre délégué à la présidence de la république chargé de la défense

Félicitations pour la conduite des enquêtes vos services,

Notamment le PCOPS (poste de commandement opérationnel)

Dans le dossier de Dame MEDAP NOUMSI, veuve NEMBOT

Monsieur le Ministre,

En vous renouvelant mes compliments ainsi que mes sentiments de patriote profondément attaché aux institutions républicaines, je me fais le devoir de vous exprimer ma satisfaction, mes félicitations, à la suite des résultats d’une enquête lourde, complexe et difficile conduite par le PCOPS tout récemment.

Jamais il ne faut se laisser emporter par les sirènes sur la corruption et la fin de l’Etat de droit, et jamais aucun de nous ne devrait baisser les bras, face à des atteintes graves à ses droits, ses libertés, ses biens et sa tranquillité morale et familiale.

Le professionnalisme, le courage, la détermination et surtout la lucidité que vient de faire preuve vos services cités dans l’affaire évoquée, sont dignes d’admiration et rassurent. Il s’agit d’une affaire où une pauvre veuve s’est vue martyrisée depuis cinq ans, par une mafia sans foi ni loi, qui a fabriqué de faux actes de mariage et de faux orphelins, pour compromettre la succession, dénier à la veuve légitime ses droits. Tout cela en usant et abusant de certains services administratifs, judiciaires et même sécuritaires soudoyés et subordonnés.

Les enquêtes étaient étendues sur trois régions, Ouest, Littoral et Centre, et vos collaborateurs ont pu et su braver de multiples influences, pressions et tentatives de corruption, mettant parfois leur vie en danger.

J’ai été saisis en désespoir de cause et de solution par la victime, et je suis aujourd’hui content d’avoir pu, en recourant à vos services, redonner confiance aux victimes, parler pour les sans voix perdus et déçus. Je ne cite du reste pas, d’autres prouesses de vos services, à l’instar d Service central, et quelques autres unités.

Enfin, permettez-moi, cher compatriote, de saisir l’occasion, pour m’incliner humblement, devant la mémoire de nos braves soldats qui tombent chaque jour sur différents fronts.

Hautes et fraternelles considérations, avec mes encouragements et ma sincère reconnaissance./.