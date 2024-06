FRANCE :: CAROLE BRENNER ET SABRINA MOULIOM, PRESENTATRICES RADIO TELE

Carole Brenner et Sabrina Mouliom sont deux figures majeures de la Radio Télé Mada, qui, par leur talent de présentatrices, marquent le début d’une nouvelle ère de la communication au sein de la diaspora parisienne. C’est un grand moment pour la télé afro-caribéenne. Elles donnent quelques frictions culturelles, puisque le passage à l’émission recommande la maîtrise de quelques connaissances. Cependant, elles accueillent tout le monde avec la même modestie et une volonté de travail acharné pour faire briller une grande chaîne en devenir. Beaucoup voient en cette télé une grande station où la culture s’enracinera profondément. Ces deux dames incarnent la conscience des auditeurs, et leur manière de présenter donne vie aux personnages.

Chaque mercredi, elles animent le cénacle avec des débats sur la politique, l’économie, le social et l’art. Ce fut un plaisir de retrouver un lieu emblématique de la communication. Tous les thèmes sont inclus dans le programme, avec le réalisateur Alain qui veille au grain. Une grande expérience de solidarité en ces temps mouvementés. Sabrina Mouliom, à droite, et Carole Brenner, à gauche, sont des piliers du plateau. L’émission « L’INTÉGRALE » se déroule devant un auditoire attentif, avec des hôtes qui sont mis à l’honneur. Des prestations variées et des invités prestigieux ajoutent à l’éclat des plateaux, tandis qu’un trio de réalisateurs dirigé par Alain Edoko crée une ambiance de décor envoûtant. Les deux dames travaillent sans relâche pour la culture ; elles forment et elles assistent ceux qui souhaitent s’aventurer dans le monde culturel et de l’art.

La radio, située à Villejuif à Paris, donne de l’espoir aux talents africains et caribéens, car elle est une référence de la culture des peuples. Les téléspectateurs sont plongés dans l’émission avec une sympathie contagieuse, ce qui les pousse d'ouvrir grandement les yeux pour apprécier la beauté des plateaux. Je tiens à féliciter l’équipe pour la réussite de ce projet. Il y a deux ans, Sabrina et moi participions à une conférence à l’université de Picardie, où son intervention devant Xavier Bertrand reste mémorable. Certains lieux ressemblent à des constellations, où l’on découvre des trésors et des mythes grecs comme s’ils avançaient vers vous. C’est toute une histoire de pureté artistique et professionnelle. J’ai été vraiment heureux de me retrouver, sans aucune suspicion, au milieu de ces deux femmes exceptionnelles.