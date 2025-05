CAMEROUN :: 91 électeurs décédés détectés à Bafounda, un signal fort pour la transparence électorale :: CAMEROON

La récente opération conjointe entre les habitants de Bafounda et les agents d’ELECAM Mbouda a permis d’identifier 91 personnes décédées figurant encore sur les listes électorales. Ce constat, effectué au marché du village, met en lumière un problème majeur de fiabilité des listes électorales au Cameroun.

Si dans un seul village comme Bafounda, 91 cas ont pu être recensés, il est légitime de se questionner sur l’ampleur du phénomène à l’échelle nationale. Ce fait soulève des interrogations profondes sur la qualité de la gestion électorale, la mise à jour des données citoyennes et les potentielles failles que cela peut engendrer dans le processus démocratique.

La participation citoyenne, en l’occurrence celle des habitants de Bafounda, démontre qu’un contrôle communautaire des listes peut renforcer la transparence. Grâce à la collaboration avec ELECAM, ces citoyens ont activement contribué à l’assainissement des bases de données, redonnant confiance à une partie de l’opinion publique souvent sceptique face aux processus électoraux.

Du point de vue d’un expert de haut niveau en gouvernance électorale, cette action est un signal encourageant, mais elle révèle aussi une vulnérabilité structurelle : l’absence d’un système national automatisé, fiable, interconnecté aux registres d’état civil et aux bases sanitaires. Sans une réforme structurelle, les listes pourraient rester une faille exploitée lors des scrutins.

Pour qu’un tel effort ait un véritable impact, il devra s’inscrire dans une dynamique nationale. Les initiatives locales doivent être amplifiées, systématisées et encadrées par des outils technologiques performants, tout en valorisant le rôle des citoyens dans la surveillance électorale.

L’opération menée à Bafounda est une réussite exemplaire qui mérite d’être reproduite dans tous les arrondissements du pays. Saluons l’engagement des équipes d’ELECAM-Mbouda et de la population. C’est à travers ces actions concrètes que se construira une démocratie plus crédible, inclusive et durable au Cameroun.