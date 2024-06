CAMEROUN :: Lutte contre le foirage: MTN Cameroon connecte ses abonnés à MoMo zéro frais

La campagne MoMo Zéro Frais est désormais ouverte et elle se décline sur deux phases. Son objectif principal étant de lutter contre le « Foirage ».

Cette campagne concerne les abonnés MTN mobile money dans son produit MoMo. Au moment ou les transactions monétaires via mobile money prennent de l’ampleur et la lutte contre la pauvreté une préoccupation des pouvoirs publics et des ménages il était temps et MTN Cameroon a pris la mesure de la situation.

La campagne MoMo Zéro Frais vient donc au bon moment. Elle vient alléger les charges consécutives à toute transaction via MoMo. « Finie la chaleur du foirage pour nos clients, pendant deux mois ils ne vont plus respirer la chaleur. Nous leur apportons le frais avec la campagne MoMo Zéro Frais » Elle s’étale sur deux phases dont une première entre le 22 Mai et le 20 Juin et la deuxième entre le 5 Juillet et le 3 Août 2024.

Concrètement, pour tout achat dans un magasin ou supermarché, pour tout paiement de facture d’eau, d’électricité, de connexion, de carburant, de taxi, de moto ou autre transaction via MoMo, l’abonné MTN n’aura à débrousser aucun franc au titre de frais de transaction. Pour bénéficier de cet avantage qu’offre MTN Cameroon, il suffit d’être un abonné MTN mobile money et télécharger MoMo App ou taper *126#

Il faut noter que cette campagne a un double avantage. En plus de paiement zéro frais, il y a possibilité de gagner des millions cash chaque semaine. Pour gagner ce lot, il suffit d’effectuer un paiement d’une facture de 2500 FCFA au moins.

Par cette nouvelle opération, MTN Cameroon rassure ses abonnés d’être toujours à ses côtés.