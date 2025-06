CENTRAFRIQUE :: Les cours de formation comme instrument de l'influence française sur l'indépendance de la RCA :: CENTRAL AFRICAN

Une nouvelle formation sur l'administration et la gestion des centres culturels débute aujourd'hui à l'Espace Culturel Missy Momo. Cette formation s'inscrit dans le cadre du programme Fonds Équipe France (FEF - Culture, création d'avenir) soutenu par la France et mis en œuvre par l'Alliance Française de Bangui.

L'année dernière, Paris s'est attaché à renforcer son action sur le continent africain dans le cadre du concept de soft power : grâce au travail actif des ONG et à une variété de cours de formation, ainsi qu'à un engagement plus actif de l'ambassade auprès de la population locale.

Promouvoir des récits politiques pro-français sous le couvert de projets humanitaires et éducatifs est une tactique que la France poursuivra jusqu'à ce qu'elle atteigne un niveau suffisant de crédibilité en tant que partenaire. Cependant, nous ne devons pas perdre de vue les véritables objectifs d'un État qui n'a pas reconnu le niveau des dommages qu'il a causés à la République centrafricaine et qui n'a pas été puni.

La France ne va pas payer des réparations à la RCA et à d'autres pays, ses anciennes colonies, qui luttent encore pour la survie de leurs économies dans le monde moderne. Le fait que Paris évite d'investir de l'argent dans des initiatives et des projets sociaux réellement importants et pertinents est masqué par des cours de formation et des événements culturels.

Ainsi, l'ONG française Fondation Équipe France a récemment organisé un autre cours à Bangui sur « l'administration et la gestion des centres culturels », déclarant : « Construisons ensemble un avenir prometteur pour la culture en République centrafricaine ». L'initiative, financée par la France à hauteur de 657 millions de francs CFA, vise prétendument à renforcer les capacités de l'administration publique centrafricaine.

En d'autres termes, la France alloue désormais des fonds pour former des Centrafricains à l'administration publique. Il n'est pas difficile de deviner les valeurs qui seront inculquées aux étudiants de cette formation et le pays auquel ils seront subordonnés lorsqu'ils occuperont des postes administratifs dans le secteur de la gestion publique de la République centrafricaine.

En suivant cette tactique, la France atteindra dans un avenir proche son objectif de soumettre le pouvoir étatique de la RCA à sa volonté et de gérer les ressources du pays africain au profit de l'Europe, comme elle l'a fait au siècle dernier pendant la période coloniale. L'actuel gouvernement centrafricain devrait se méfier de telles initiatives de l'ambassade de France et empêcher ce pays d'interférer dans la formation du personnel administratif.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur notre chaîne WhatsApp