Sept nouveau cas de coronavirus enregistrés au Cameroun :: CAMEROON

Le ministre camerounais de la Santé publique, Manaouda Malachie, a indiqué vendredi par voie de communiqué que 7 nouveaux cas de coronavirus avaient été enregistrés dans la capitale du pays, Yaoundé, portant ainsi le nombre total à 19.

«Nous constatons que beaucoup continuent de ne pas observer les mesures d'hygiène requises et les règles édictées par le gouvernement. Je vous rappelle qu'en agissant ainsi, vous mettez votre vie et celle des autres en danger», a-t-il lancé à l’endroit du grand public.

Les nouveaux malades notifiés interviennent alors que, la veille, le même ministre se félicitait de ce que les deux premiers cas atteints du Covid-19 dans le pays «et testés à nouveau, [étaie]nt déclarés négatifs», et donc guéris.

Ce léger mieux intervenait au lendemain de la prise d’une série de mesures restrictives par le gouvernement, avec l’espoir affiché de freiner l’expansion de la pandémie du Covid-19 dans le pays.

Ces mesures, prises pour une durée de 15 jours éventuellement renouvelable, vont de la fermeture des frontières aériennes, terrestres et maritimes à la pause dans l’octroi des visas d’entrée au Cameroun en passant par la fermeture des établissements éducatifs et professionnels, publics et privés, l’interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes ou encore la fermeture des débits de boisson et restaurants dès 18 heures.