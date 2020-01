La banque européenne d'investissement veut soutenir les PME camerounaises via la Commercial bank :: CAMEROON

Une convention a été signée entre les deux entités et le ministère camerounais des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et artisanale.

La PME constitue 95% du tissu économique camerounais, mais celle ci contribue seulement à 36 % du produit intérieur brut du pays. Dans le même ordre d'idée, la PME offre la moitié des emplois qu'elle génère aux jeunes Camerounais en particulier mais toujours est-il qu'elle peine à se développer.

Des études sur la question révèlent qu'il existe 15 sources de financement pour les PMEs au Cameroun, ceci inclut les banques et les microfinance s

Ces dernières proposent des formules d'accompagnement mieux adaptées telles le crédit bai, le crowdfunding et l'affacturage.

Ce même rapport souligne que la majorité des PME utilise des fonds propres pour se lancer et 82,5 % des promoteurs ont 35 ans au plus et sont en majorité de nationalité camerounaise (96,4%).dont 54,5 % ont un niveau d'études de l'enseignement supérieur.

Aujourd'hui, plus de 60% des PME expriment leur satisfaction quant à leur capacité de production, cependant 15% d'entre elles jugent leur niveau de production faible et près de 46% la trouve moyenne.

On relève également que plus de 58, 4% n'ont pas de capacité matérielles et financières pour stocker les matières premières.

Pour trouver une solution a ces manquements que la Commercial bank- et la banque européenne d'investissement ont entériné ce 29 janvier 2020 en présence d'Achille Bassilekin III le ministre des petites et moyennes entreprises de l'économie sociale et artisanale, une convention de financement.

Celle ci porte sur la mise à disposition de 14 millions d'euros, correspondant à des ressources longues qui arriveront à maturité dans 7 ans, et dédiées essentiellement au financement des PMEs.

Cette convention s'inscrit dans le cadre du programme" west & central Africa private entreprise finance facility ( W&CA PEFF)" de la BEI , d'un montant de 90 millions d'euros au bénéfice des banques locales et du secteur privé, auquel le gouvernement camerounais a souscrit en mai 2017 et pour lequel la Commercial bank a été jugée éligible.

Cette dernière étant sortie de l'administration provisoire depuis 3 ans a passé avec succès les épreuves d'une gestion rigoureuse et rentable.elle est désormais considérée comme une institution bancaire crédible à l'échelle mondiale et souhaite se positionner de fait comme un acteur majeur du développement des PME.

La convention en question

La banque européenne d'investissement met à la disposition de commercial bank un financement de 14 millions d'euros sur une durée de 7 ans en faveur des PMEs camerounaises , accélérateurs de l'économie. Ce financement vient renforcer le programme d'appui à la PME de commercial bank, désormais plus réactive dans le financement des PMEs avec des conditions de durée et des taux soutenables. Dans ce processus très sélectif de la BEI, les financements sont accordés au terme de diligence très pointues pour évaluer l'éligibilité des banques emprunteuses. Commercial bank a donc franchi ces étapes et est aujourd'hui considérée par la BEI comme une institution crédible.

Il faut dire que le gouvernement camerounais a ruban souscrire au programme de la BEI " west % central Africa private entreprise finance facility ( W& CA PEFF)" d'un montant de 90 millions d'euros au bénéfice des banques locales et du secteur privé. C'est donc dans le cadre de ce programme que la BEI accorde des facilités aux institutions financières au terme d'un processus de sélection ayant pour objectif de valider ou rejeter leur éligibilité...

Parmi les avantages que présente ce partenariat entre la BEI et l'état du. Cameroun via la CBC, on peut noter que la maturité du financement étant de 7 ans, CBC comme toutes les banques à besoin de ressources longues pour soutenir les PMEs. Ce financement répond ainsi à cette problématique contribuant par la même occasion à renforcer la capacité de financement de la CBC en faveur des PMEs.