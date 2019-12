CAMEROUN :: Recrutement d'enseignants dans les universités d'État: Une recalée tente de se suicider :: CAMEROON

Ça chauffe au ministère camerounais de l'Enseignement supérieur à Yaoundé la capitale politique du Cameroun.

Une Docteure âgée de 45 ans (limite d'âge pour être recruté), a tenté de se suicider ce matin.

La dame, avons-nous appris ( voir photo), a bu plusieurs comprimés, afin de mettre fin à ses jours.

Elle s'appelle Lekane Mvomo, et n'a pas été retenue à l'issue du processus de recrutement des enseignants dans les universités d'État du Cameroun.

Des 1237 Chargés de cours assistants dont la liste a été publiée il y a quelques jours, elle n'y figure pas.

Âgée de 45 ans, cette titulaire du Doctorat qui revendique plus de 10 ans de mentorat, sera âgée de 46 ans l'an prochain, et ne pourra donc plus postuler pour un poste d'enseignant dans une université publique au Cameroun.

C'est devant l'immeuble siège du ministère camerounais de l'Enseignement supérieur à Yaoundé, que Dame Lekane Mvomo, a entrepris de se suicider ce mardi 17 décembre 2019, avant d'être conduite au Centre des urgences de Yaoundé ( Cury). La recalée se serait alors administrée une bonne dose de comprimés, histoire de quitter à jamais cette terre de frustrations.

Des sources indiquent que quatre autres recalés du recrutement des enseignants d'université d'État, auraient aussi essayé de se suicider.

Même si le chef de la cellule de Communication du ministère camerounais de l'Enseignement supérieur a démenti l'information, Jacques Fame Ndongo le patron de ce département ministériel très important, est accusé d'avoir fait appel aux gendarmes et policiers, pour sauter sur les manifestants qui campent devant le bâtiment.

Le recrutement des enseignants d'université d'État a été émaillé de plusieurs fraudes et irrégularités.

Des doublons, des fonctionnaires recrutés, des médecins, des titulaires de Master 2, des étrangers, des candidats ayant soutenu leurs thèses après le dépôt de leurs dossiers.

Pour toutes ces inadmissibles fraudes, Jacques Fame Ndongo le ministre de l'Enseignement supérieur est en conférence de presse à Yaoundé en ce moment.