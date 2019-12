CAMEROUN :: Recrutement d'enseignants dans les universités d'État : Faux et tripatouillages à ciel ouvert :: CAMEROON

Des titulaires de Master II recrutés aux dépens des titulaires du Doctorat. Des candidats recrutés pour enseigner l'Allemand dans une Université, et l'Espagnol dans une autre. Des Docteurs en Sciences appliquées, recrutés pour enseigner la Psychologie animale dans une Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines ( Falsh).

Des candidats sortis derniers aux auditions, retenus dans la liste définitive des 1237 Chargés de Cours Assistants retenus dans les huit universités d'État du Cameroun.

Des candidats ayant déposé leurs dossiers avant la soutenance de leurs thèses de Doctorat retenus, aux dépens de ceux ayant soutenu depuis plusieurs années. Des candidats ayant soutenu leurs thèses de Doctorat au mois de mai 2019, retenus, alors que dossiers de candidatures et auditions étaient déjà passés depuis de longs mois. Des doublons.

La publication il y a quelques jours seulement, des résultats des listes des enseignants retenus pour enseigner dans les huit universités d'État du Cameroun, est un scandale qui jette déshonneur et discrédit sur l'Enseignement supérieur au Cameroun.

Tripatouillages, trafic d'influence, recrutement des étrangers, recommandations, enveloppes de millions de francs CFA, au coeur de ce recrutement spécial de 2 000 enseignants titulaires du Doctorat, prescrit par le chef de l'État, Paul Biya, au lendemain de sa prestation de serment en novembre 2018.

Les recteurs et instances académiques subtilement écartés du processus, au profit du politique, avec comme président de la Commission de recrutement, Magloire Séraphin Fouda, ministre, secrétaire général des services du Premier ministre du Cameroun.

Pris au scandale, Jacques Fame Ndongo l'inamovible ( 15 ans au même ministère) ministre d'État, ministre camerounais de l'Enseignement supérieur, donne une conférence de presse ce mardi 17 décembre 2019 en ses services à Yaoundé la capitale politique du Cameroun, dès 11 heures locales. Les recalés crient à la fraude et menacent de descendre dans la rue. La tension est palpable.

Morceaux choisis de cette fraude à ciel ouvert

1- Université de Dschang ( région' de l'Ouest). Institut des Beaux Arts de Foumban. Le candidat Kpoumie Nchare Armand ( qu'on dit être de la famille du sultan Bamoun Ibrahim Mbombo Njoya), No 128, est recruté pour enseigner : la Géographie physique, humaine, économique et régionale.

Le même candidat se retrouve sur la liste des recrues de l'Université de Yaoundé 1, Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines, avec le No 84, et pour la même matière ( Géographie).

2- Université de Ngaoundere ( région de l'Adamaoua). Le candidat Oscar Kem Meka Kadzue, recruté pour enseigner l'Allemand ( Linguistique allemande ) à l'Ecole normale supérieure ( ENS) de l'Université de Ngaoundere, mais logée à Bertoua ( région de l'Est), se retrouve en doublon, comme enseignant recruté pour enseigner ( cette fois-ci) l'Espagnol à l'ENS de l'Université de Yaoundé 1.

3- La candidate Mengue Ngadena Yolande Sandrine, pourtant titulaire ( selon les témoignages de ceux qui la connaissent) d'un Doctorat en Sciences à la Faculté des Sciences de l'Université de Yaoundé 1, No 84, est curieusement recrutée à Falsh de l'Université de Yaoundé 1, pour enseigner la Psychologie animale.