Cameroun: Le nouveau mode opératoire de Boko Haram :: CAMEROON Les combattants de la secte ont adopté de nouvelles méthodes qui les rendent imprenables. Où sont passés les Boko haram? C'est à cette question insoluble que sont heurtés les services d'intelligence au front de la lutte contre la secte.

#MilitairesNigérians Les combattants de la secte, que l'on peut observer ci et là, « souvent à 25 km de profondeur à l'intérieur du Nigeria, parfois sur notre frontière », confie une source bien informée. Observés par des drones et autres capteurs sophistiqués, ces combattants, multiplient les regroupements puis, se dispersent aussitôt, « comme pour prendre des consignes ». « Cette furtivité est même devenue évanescente.

L'on sait qu'ils sont là, on a des images d'eux, parfois avec eurs engins mais, l'instant d'après ils ont disparu. C'est un réel mystère ». Un mode opératoire qui a été éprouvé aux dépens des militaires camerounais du secteur n°1 de la force multinationale mixte le 25 mai dernier. Le maî- tre principal (adjudant chef pour les marins, Ndlr ) Naikissa y a perdu la vie. C'est vers 18h, ce jour-là, que deux pickups de marque Toyota, un Landcruiser et un Hilux ont surgi au poste avancé de Bongour non loin de Makary dans le département du Logone et Chari. Les voitures aux couleurs de l'armée nigériane étaient chargées d'une trentaine d'hommes.

Tous portaient des treillis semblables, par leurs couleurs, à ceux portés par les militaires nigérians. Des militaires nigérians dans des véhicules militaires reconnaissables, cela n'a pas éveillé plus que ça l'attention des hommes de garde à Bongour.

Sauf que les visiteurs ont plutôt attaqué le poste avancé des militaires camerounais qui ont pu se replier avant d'appeler des renforts. Ceux-ci, se sont manifestés sous la forme de deux groupes. L'un, constitué des éléments d'appui et l'autre, des éléments du groupe d'intervention.

Le maitre principal Naikissa était à leur tête. Ils ont été accrochés par les assaillants décrits plus haut au niveau de Souargue.

Dans les combats, le sous-officier camerounais Naikissa a perdu la vie. Les Boko haram, ont été repoussés.

