   CAMEROUN :: Opération Epervier : Youssouf Adidja Alim aux portes de la prison :: CAMEROON

Un camion militaire en mauvais état de fonctionnement, les freins du camion n'étant pas fonctionnels, à été utilisé par les gestionnaires de la gendarmerie nationale pour transporter des élèves gendarmes à Yaoundé.



Ce qui risquait de se produire s'est produit.



Cette double négligence criminelle, transporter des personnes dans la remorque d'un camion en lieu et place d'un autobus ou d'un véhicule adapté au transport acceptable d'êtres humains, et

Le fait que ce véhicule inadapté ait en plus des freins défectueux (donc non vérifiés avant utilisation),



Cette double négligence criminelle disais-je, vient démontrer une fois de plus et de trop

La nécessité urgente de RENVERSER LE RÉGIME NÉO COLON.



Que des avocats se portent volontaires pour aider les victimes de cette nième forfaitaire du régime inique à poursuivre ce régime d'imposteurs et tenter d'obtenir réparation en attendant le renversement de la clique criminelle qui confisque le pouvoir d'État depuis pl