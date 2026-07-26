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L'artiste Yvi Atia présente son tout premier album de 14 titres intitulé mon épaule
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Cameroun - L'artiste Yvi Atia présente son tout premier album de 14 titres intitulé mon épaule

La dépression, la mélancolie, la tristesse sont les thèmes évocateurs qu'elle aborde dans cet album de 14 titres reflet de sa direction artistique sous l'encadrement du label RCG Company.

Cet album aux sonorités variés a fait l'objet d'une conférence de presse le 24 juillet dernier à Yaoundé.

Les 9 mois d'absence sur la scène musicale camerounaise, mon permis de travailler et de peaufiner cet album de 14 titres, précise-t-elle, le choix du titre mon épaule, selon l'artiste Yvi Atia, la musique a été mon épaule dans mes moments de dépression.

Fidèle à son identité artistique plurielle et à sa polyvalence vocale, Yvi Atia nous convie avec son tout premier album de 14 titres "Mon épaule" à vivre un voyage sonore d'une rare intensité.

L'album se déploie avec une fluidité remarquable entre l'énergie de l'Afro Pop, la douceur de l'Afro Zouk, la profondeur du RnB et l'ancrage des rythmes folkloriques. Enrichi par les collaborations complices d'artistes tels que Hen's, Tim Kayzer et Zemiro, cet opus navigue avec grâce entre l'amour et le funk, s'imposant tout simplement comme un délice de romance. Une diversité captivante qui offre à chaque mélomane un refuge musical où se mêlent émotion et authenticité.

Dotée d'une voix aussi délicate que sublime, à ce sujet les Hommes de médias ont pu toucher du doigt la technique vocale live de l'artiste sur quelques extraits de titres contenus dans cet album.

Yvi Atia s'impose comme une valeur sûre de la scène musicale, apportant une touche unique à l'univers afro urbain. Forte de ses premières expériences, elle dévoile le 11 janvier 2023 le single aux accents Afro-zouk : je suis désolée. L'année suivante, l'artiste choisit de célébrer la richesse culturelle de son continent avec le titre festif aux sonorités afro « ça vient de chez nous », enregistré aux côtés de Darina Victry, Phillbill et Zemiro.

Après avoir enchaîné avec l'énergique feu vert, Yvi Atia franchit un cap décisif en mars 2026 avec le single A Trois.

Elle reste tout de même connecté à ses racines et utilise la musique comme vecteur de paix.

À Propos de l'artiste

De son patronyme ATIA KUEDA IVANNA MANNIE, Yvi Atia son nom d'artiste, est née le 26 mai 2000 à Mbouda, région de l'Ouest Cameroun.

Pour mieux exprimer sa passion pour l'art musical, elle s'essaie aux compétitions de musique à l'instar de Mutzig Star 2019, où son parcours s'arrête en quart de finale. Mais la jeune passionnée au teint d'ébène ne désespère pas.

En 2020, elle se fait repérer par le label RCG COMPANY, qui va aussitôt la mettre en valeur à travers des covers comme Aller Aller de l'artiste Petit Bozard et Mota Benama de Bébé MANGA.

En 2022, Yvi Atia fait son entrée dans le marché discographie à travers le projet Team RCG dans les titres : Ma Voix et Africa Win.

Notons en fin de compte qu'une séance d’écoute en boucle du titre "A trois « est venue mettre un terme à cette conférence de presse avec pour seul vœux émis par l’artiste Yvi Atia d'ici juin 2027 on va écouter mon album mon épaule dans tout le monde entier.

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