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Justice populaire à Fondjomekwet: L'intégralité de la lettre ouverte de Philippe Roger Tamkou Ngouo
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Cameroun - Justice populaire à Fondjomekwet: L'intégralité de la lettre ouverte de Philippe Roger Tamkou Ngouo

Justice pour Simieu et autres à Fondjomekwet, arrondissement de Bandja, Département du Haut-Nkam. Non à la politique de deux poids, deux mesures au Cameroun. Après le chef Baloum, Sa Majesté Pokam,S. Djoumbissie Kamga devra répondre.., L'intégralité de la lettre ouverte de Philippe Roger Tamkou Ngouo en dessous.

Mesdames et messieurs,
Défenseurs des Droits Humains,
Citoyens camerounais,

J'ai l'honneur de venir par la présente dénoncer un déni de justice pour un cas de justice populaire survenue dans la nuit du 27 au 28 octobre 2021 dans le groupement Fondjomekwet. Ce fait divers, à l'époque , avait été relayé par plusieurs lanceurs d'alertes et sur plusieurs plateformes numériques, sans aucune réaction énergétique des autorités compétentes. En effet, ce jour là, trois présumés malfrats dont le nommé Simieu, un originaire de ce groupement ont été brûlés vifs à l'entrée de cette chefferie par les populations avec l'implication des serviteurs du maître des lieux, Sa Majesté Yves Djoumbissie Kamga  .

Mesdames et messieurs, ma sollicitation est autant opportune que depuis quelques jours, l’opinion publique camerounaise jubile suite à l’incarcération, à la prison de Dschang, de Sa Majesté, Charly Constant Noussi Pokam, chef supérieur du groupement Baloum, arrondissement de Penka-Michel, Département de la Menoua. Cette autorité traditionnelle de deuxième degré, suivant des images ayant circulé sur les réseaux sociaux, est accusé d’avoir ordonné ou participé à un acte de justice populaire au cours duquel le jeune Stève, soupçonné d’avoir volé, a été brulé vif à l’entrée de la chefferie placée sous sa responsabilité.

Reste que s’il important de saluer cette démarche du Procureur de la République près des tribunaux de Dschang et du Commandant de la Légion de gendarmerie de l’Ouest, il faut reconnaitre que la gestion de cette affaire pousse à plusieurs questions. La virilité de cette affaire, sur les réseaux sociaux a-t-elle à l’origine de l’interpellation de Sa Majeste Consty Pokam? Pourquoi, naguère, les autres autorités traditionnelles, auteurs ou complices des actes de justice populaire n’ont pas été suffisamment interpellées ou inquiétées ? 

Nous avons encore en esprit, un fait divers similaire survenu dans la nuit du 27 au 28 octobre 2021. Ce jour-là, à l’entrée de la chefferie supérieure de Fondjomekwet, Arrondissement de Bandja, Département du Haut-Nkam. En fait, trois présumés malfrats avaient été arrêtés par les populations. Par la suite, deux des trois ont été brulés vifs par les serviteurs du chef supérieur Fondjomekwet Sa Majesté Yves Djoumbissié Kamga. Toutes les tentatives d’enquêtes initiées par les autorité administratives ou judiciaires locales ont été brouillées par qui on ne sait…Et le deni de justice a pris corps. Surtout qu'au rang des trois jeunes brûlés se trouvait un originaire de Fondjomekwet, le nommé Siemeu. Car par les soins de Monsieur le Procureur de la République de Bafang et ceux de Monsieur le  Préfet du département du Haut-Nkam au moment des faits, Lanuy Harry des descentes ont été effectuées plusieurs fois sur les lieux du crime et  plusieurs rapports dressés sont,  jusqu’à ce jour, restés lettre morte.

Un fait aussi grave, non encore frappé par le délai de prescription en matière criminelle, mérite d’être remis sur la sellette afin que, en toute indépendance, les autorités judiciaires interpellent les présumés auteurs pour qu’ils s’expliquent devant les instances compétentes afin que toutes les conséquences légales qui s’imposent soient appliquées.

Mesdames et messieurs, levez-vous afin que nous condamnons avec énergie la recrudescence de la justice populaire au Cameroun et l'impunité des commanditaires ou des auteurs qui favorisent sa réputation ;

Mesdames et messieurs, levez-vous afin que nous dénonçons une justice sélective et exigeons que justice soit rendue pour les jeunes brûlés dans la nuit du 27 au 28 octobre 2021 à Fondjomekwet ;
Mesdames et messieurs, levez-vous afin que nous exigeons des enquêtes impartiales et approfondies afin que les commanditaires,  auteurs ou complice de ces actes criminels soient sanctionnés.

Mesdames et messieurs, dans l'espoir que vous allez vous mobiliser pour porter cette cause et plaider afin que justice soit rendue pour Simieu et autres à Fondjomekwet, recevez l'expression de mes salutations distinguées.

Philippe Roger Tamkou Ngouo 
Ex prisonnier politique 
Défenseur des Droits Humains 
Bafoussam

 

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