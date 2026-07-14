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Mondial 2026 : L’Angleterre défie l’Argentine tenante du titre
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Une demi-finale d’histoire entre deux nations ambitieuses

Après des quarts de finale euphorique et spectaculaire des unes et des autres, les nations qualifiées abordent désormais une phase importante de la COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026. Les rencontres des demi-finales qui porteront de bons fruits pour chacune des nations qualifiées pour atteindre la finale. Le leader des Paris sportifs qui ne lésine pas sur les moyens mettra tout en œuvre pour faire des heureux à travers Supergooal !

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L’engagement et le collectif seules armes de ce face-face

C’est une étape décisive que les nations qualifiées abordent en cette étape de compétition et la rencontre ANGLETERRE - ARGENTINE constituera l’une des affiches les plus attendues dans cette 23ème édition de ce rendez-vous de prestige. Une rencontre entre deux nations qui sont à mesure du pire et du bon au vu de leur effectif et de leurs ambitions.

L’ANGLETERRE véritable surprise de cette étape avec sa cote de 2.50 a les faveurs des pronostics pour prendre le dessus sur son adversaire à travers un résultat positif et se qualifier pour la finale. Un résultat qui viendrait à travers l’engagement et la détermination des poulains de TOMAS TUCHEL sur le terrain devant le tenant du titre argentin. Les coéquipiers de JUDE BELLINGHAM devront se surpasser sur le terrain pour parvenir à relever le défi et atteindre la finale de coupe du monde.

Mais il faudra cependant faire attention à l’ARGENTINE tenant du titre avec sa cote de 2.94 ne se laissera pas faire aussi facilement mais donnera le meilleur d’elle afin de sauver son honneur devant son vis-à-vis. Un match de tous les enjeux pour la sélection argentine pour garder son rang et ainsi garder ses chances pour le titre. La mission ne sera pas certes facile pour les coéquipiers de LIONEL MESSI mais leur abnégation, leur envie et leur engagement pourront jouer en leur faveur pour réaliser encore une performance exceptionnelle et atteindre une seconde finale consécutive.

Ce sera la 15ème opposition entre les deux sélections nationales toutes compétitions confondues avec 06 victoires pour les Anglais contre 02 victoires pour les Argentins et 06 matchs nuls et donc le résultat sera bénéfique de part et d’autre.

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Mots-clés : Supergooal, Inscription, ANGLETERRE

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