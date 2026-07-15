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© Camer.be : Caroline Bassomo
- 15 Jul 2026 23:15:16
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MONDE ENTIER :: Mondial 2026: L’Argentine renverse l’Angleterre 2-1 et défendra son titre en finale face à l’Espagne :: WORLD
Scénario de dingue. L’Argentine, tenante du titre, s’est qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde 2026 après avoir renversé l’Angleterre 2-1 au bout du suspense. Menée en seconde période, l’Albiceleste a dit "non" grâce à un Lionel Messi des grands soirs.
Une demi-finale à couper le souffle
On pensait les Three Lions en route pour la finale. Solides, pragmatiques, les Anglais avaient ouvert le score et tenu tête à l’Argentine pendant plus d’une heure.
Mais la marque des grandes équipes, c’est de ne jamais lâcher. Et celle des grands joueurs, c’est de surgir quand il faut.
Dans les 10 dernières minutes, le stade a basculé. Deux fois.
Messi, encore lui, 39 ans et toujours décisif
Inusable. Incontournable. Lionel Messi a sorti 2 passes décisives coup sur coup pour offrir la qualification à l’Argentine.
La première pour débloquer les lignes. La seconde pour tuer le match. Au total, le capitaine argentin signe la 12e implication décisive de sa carrière en phase finale de Coupe du Monde.
Face à l’Angleterre, il a encore prouvé qu’à 38 ans, il reste le patron des grands rendez-vous.
Cap sur la finale : Argentine vs Espagne
Avec cette victoire 2-1, l’Argentine rejoint la finale du Mondial 2026. Au programme : un choc contre l’Espagne, tombeuse de la France plus tôt dans la journée.
Objectif pour l’Albiceleste : conserver son titre décroché en 2022 et entrer un peu plus dans la légende. Ce sera aussi le duel des générations : Messi vs Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams.
L’Angleterre vers la petite finale
De son côté, l’Angleterre n’a plus que le match pour la 3e place à jouer. Elle retrouvera la France pour tenter de sauver son Mondial.
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