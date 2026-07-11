CAMEROUN :: Compétence universelle : Tchiroma attaque Biya en Suisse :: CAMEROON

L’opposant camerounais, qui se présente comme le « président élu » du Cameroun, a déposé deux plaintes pénales en Suisse pour « massacres » et « actes de répression » post-électoraux. Une stratégie judiciaire inédite qui vise directement Paul Biya, régulièrement en séjour à Genève.

Le régime de Yaoundé « ne saurait perdurer », martèle l’opposant

Dans un communiqué daté du 11 juillet 2026, Issa Tchiroma Bakary, ancien ministre de Paul Biya devenu son principal opposant, annonce avoir saisi les autorités judiciaires suisses sur le fondement de la compétence universelle. Deux plaintes pénales ont été déposées contre les auteurs présumés de la répression visant les Camerounais revendiquant « la vérité des urnes » issue de l’élection présidentielle du 12 octobre 2025.

« Cette violence étatique érigée en système de gouvernance par la peur et la dissuasion, ne saurait perdurer », affirme Tchiroma Bakary dans une lettre adressée à la nation. Il précise avoir donné instruction à ses avocats de saisir « l’ensemble des États légalistes ayant signé les conventions internationales » sur la compétence universelle.

Cette démarche fait suite à une première plainte déposée le 12 juin 2026 auprès des autorités judiciaires françaises, sur le même fondement. D’autres plaintes sont « en cours de dépôt » dans plusieurs pays signataires de la Convention de New York du 10 décembre 1984 contre la torture et de celle du 20 décembre 2006 contre les disparitions forcées.

Pourquoi la Suisse ? Le « problème » Paul Biya

Le choix de la Suisse n’est pas anodin. Dans son communiqué, Tchiroma Bakary souligne que Paul Biya, 93 ans, séjourne régulièrement à l’hôtel Intercontinental de Genève plusieurs mois par an, « pour des raisons de convenance personnelle ou de santé ».

Le président camerounais est en effet un habitué du bout du Léman. Client de longue date de l’Intercontinental, il y séjourne fréquemment, suscitant régulièrement des polémiques au Cameroun et parmi la diaspora. En juin 2026, il avait entamé une troisième semaine en Suisse, dans le plus grand secret, pour un séjour médical aux contours très politiques.

La présence régulière de Paul Biya sur le sol helvétique est un élément clé de la stratégie judiciaire de l’opposant : le principe de compétence universelle permet en effet à un tribunal d’exercer sa juridiction même en l’absence de lien territorial, à condition que la personne mise en cause se trouve sur le territoire du pays.

Jacques Bertrand Mang et Joseph-Espoir Biyong, symboles d’une répression dénoncée

Pour étayer ses accusations, Tchiroma Bakary cite deux cas emblématiques :

Jacques Bertrand Mang, activiste et influenceur camerounais, est actuellement détenu à la prison centrale de New Bell à Douala depuis le 1er juillet 2026. Poursuivi pour « violences sur fonctionnaire », « entrave au fonctionnement d’un service public » et « diffamation sur les réseaux sociaux », il avait auparavant été interné de force dans un service psychiatrique de l’hôpital Laquintinie. Son avocate, Me Alice Nkom, a annoncé que le tribunal de première instance de Douala-Bonanjo se prononcera le 17 juillet 2026 sur sa demande de mise en liberté provisoire.

Joseph-Espoir Biyong, 6ᵉ adjoint au maire de Douala 5ᵉ, a été convoqué par le préfet du Wouri le 17 novembre 2025 pour une « affaire vous concernant ». Sa convocation faisait suite à une déclaration télévisée dans laquelle il reconnaissait la victoire d’Issa Tchiroma Bakary à la présidentielle et dénonçait « la méchanceté du régime de Paul Biya ».

Pour Tchiroma Bakary, ces cas illustrent une « violence étatique » systématique visant à museler toutes les voix dissidentes.

« La mémoire de nos morts commande que les auteurs soient poursuivis »

L’opposant camerounais, qui revendique sa victoire à la présidentielle d’octobre 2025, ne s’en tient pas à des considérations politiques. Il évoque « la mémoire de nos morts, martyrs de notre combat pour la vérité des urnes » et exige que « les auteurs, les complices, les exécutants et les donneurs d’ordres soient poursuivis, traqués et jugés partout où ils seraient tentés de se réfugier ».

« Toutes les victimes doivent obtenir outre justice, une juste et intégrale réparation de leurs préjudices », ajoute-t-il.

Dans l’attente de la libération des détenus, il annonce une « action d’assistance humanitaire et judiciaire coordonnée » par sa porte-parole, Me Alice Nkom, avocate camerounaise connue pour son engagement en faveur des droits de l’homme.

Une stratégie judiciaire internationale sans précédent

La démarche d’Issa Tchiroma Bakary est inédite dans l’histoire politique récente du Cameroun. Jamais un opposant n’avait entrepris de saisir plusieurs juridictions étrangères sur le fondement de la compétence universelle pour dénoncer des violations des droits humains imputées au régime en place.

Cette stratégie s’inscrit dans un contexte de crise post-électorale persistante. Le Conseil constitutionnel camerounais a proclamé Paul Biya vainqueur avec 53,66 % des suffrages, devant Issa Tchiroma Bakary, crédité de 35,19 %. Ce dernier conteste ces résultats et s’est autoproclamé « président élu » dès le 17 novembre 2025.

Qu’est-ce que la compétence universelle ?

La compétence universelle est un principe de droit international permettant à un État de poursuivre les auteurs de crimes graves (génocide, crimes contre l’humanité, torture, disparitions forcées) indépendamment du lieu où les faits ont été commis ou de la nationalité des auteurs et des victimes.

En Suisse, une plainte sur ce fondement peut être déposée si la personne incriminée se trouve sur le territoire national. C’est précisément ce lien que Tchiroma Bakary entend établir en pointant les séjours réguliers de Paul Biya à Genève.

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