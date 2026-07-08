CAMEROUN :: Baccalauréat 2026 : Le taux de réussite dégringole de 5 points :: CAMEROON

Selon les premières tendances annoncées par le Directeur Général de l'Office du Baccalauréat, Étienne Roger Minkoulou, le taux provisoire de réussite national s'établit à 42 %, en baisse de plus de 5 points par rapport à la session 2025.

C'est le chiffre que redoutaient des milliers de familles. Celui qui fait basculer des destins, qui brise des rêves et qui questionne tout un système éducatif. 42 %. Moins d'un candidat sur deux a décroché son sésame vers l'enseignement supérieur. Les premières tendances du Baccalauréat 2026 viennent de tomber, et elles sont sans appel : le taux de réussite national s'effondre, passant de 47,45 % en 2025 à 42 % cette année.

Un recul de plus de cinq points. Une chute qui interpelle, inquiète et oblige à s'interroger. Que s'est-il passé ? Les élèves étaient-ils moins préparés ? Les épreuves étaient-elles plus difficiles ? Ou faut-il y voir les symptômes d'un mal plus profond qui ronge l'école camerounaise ?

Alors que les résultats définitifs doivent être publiés dans les prochains jours, une certitude s'impose déjà : cette session 2026 restera dans les annales comme une année noire pour des dizaines de milliers de candidats. Plongée au cœur d'une annonce qui secoue tout le pays.

Une annonce qui tombe comme un couperet

C'est dans une atmosphère de tension que les premières tendances du Baccalauréat 2026 ont été dévoilées. Étienne Roger Minkoulou, Directeur Général de l'Office du Baccalauréat du Cameroun (OBC), a livré un chiffre provisoire qui a glacé les salles de délibération : 42 % de réussite à l'échelle nationale.

Nommé à la tête de l'OBC en janvier 2018 après avoir dirigé les examens et concours au ministère, M. Minkoulou est un visage connu du système éducatif camerounais. C'est lui qui a la lourde responsabilité d'annoncer les résultats, mais aussi d'en expliquer les raisons.

Une baisse significative

Le constat est mathématique et impitoyable. En 2025, le taux de réussite national s'élevait à 47,45 %. Cette année, il chute à 42 %, soit une baisse de plus de cinq points.

Pour mémoire, en 2024, le taux était déjà historiquement bas, avoisinant les 37 %, avant de remonter l'année suivante. Cette nouvelle baisse interrompt donc la reprise amorcée et replace le Cameroun dans une position préoccupante sur le plan des performances éducatives.

Les résultats détaillés par centre d'examen et par série seront publiés dans les prochains jours, selon les informations communiquées par l'Office du Baccalauréat. Mais les premières tendances par série, qui circulent déjà sur les réseaux sociaux, donnent une idée des disparités :

- Série C (Scientifique) : environ 75,34 % de réussite

- Série A1 (Littéraire) : environ 52,07 %

- Série A2 (Littéraire) : environ 35,42 %

Ces écarts révèlent des réalités très différentes selon les filières et posent la question de l'égalité des chances face à l'examen.

Entre consternation et colère

Dans les familles, c'est la douche froide. Des parents qui ont investi des sommes considérables dans l'éducation de leurs enfants voient leurs espoirs s'envoler. Des élèves qui ont passé des mois à réviser, souvent dans des conditions difficiles, doivent faire face à l'échec.

Sur les réseaux sociaux, les réactions fusent. Certains dénoncent un système éducatif qui "fabrique des échecs". D'autres pointent du doigt les conditions d'apprentissage, les grèves répétées, le manque de moyens. Un internaute écrit : "On ne peut pas demander à des élèves de réussir quand ils passent la moitié de l'année sans professeur."

Les causes : Un système éducatif sous tension

Plusieurs hypothèses peuvent expliquer cette baisse :

1. La qualité de l'enseignement : Le manque d'enseignants qualifiés, les classes surchargées et les infrastructures dégradées affectent directement les performances des élèves.

2. Les conditions socio-économiques : La précarité pousse de nombreux élèves à travailler pour subvenir à leurs besoins, réduisant leur temps d'étude.

3. Les grèves et perturbations : Les mouvements sociaux dans le secteur de l'éducation ont régulièrement perturbé les calendriers scolaires.

4. La difficulté des épreuves : Les concepteurs des sujets ont peut-être relevé le niveau, sans que les élèves aient été suffisamment préparés.

5. L'orientation et l'accompagnement : Un manque de conseil et de suivi personnalisé peut conduire des élèves à s'engager dans des filières où leurs chances de réussite sont moindres.

Un avenir compromis pour des milliers de jeunes

Au-delà des statistiques, ce sont des vies qui basculent. 58 % des candidats, soit plus de la moitié, n'auront pas leur baccalauréat. Pour beaucoup, cela signifie :

- La fin du parcours scolaire : Sans le bac, l'accès à l'enseignement supérieur est fermé.

- Des perspectives professionnelles limitées : Le marché du travail camerounais exige de plus en plus de diplômes.

- Un sentiment d'échec : La honte, la déception, le découragement s'installent.

- Des conséquences économiques : Des familles qui ont investi dans l'éducation se retrouvent sans retour sur investissement.

La réponse institutionnelle : Des résultats définitifs attendus

Les autorités éducatives, à commencer par Étienne Roger Minkoulou et l'Office du Baccalauréat, sont sous pression. Les résultats définitifs, qui seront publiés dans les prochains jours, permettront d'affiner le diagnostic et d'identifier les centres et les séries les plus en difficulté.

Le gouvernement pourrait être amené à prendre des mesures : renforcement des programmes de soutien, amélioration des conditions d'enseignement, révision des méthodes pédagogiques. Mais pour l'heure, les candidats attendent, anxieux, la confirmation de leur sort.

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