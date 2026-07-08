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Coupe du Monde 2026 : L’Égypte passe à 3 minutes de l’exploit et s’incline 3-2 face à l’Argentine
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Atlanta, 7 juillet 2026. À trois minutes de la prolongation, les Pharaons y croyaient. Finalement, l’Argentine a renversé l’Égypte 3-2 et a arraché sa place en quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 dans un scénario cruel.

90 minutes de rêve brisées à la 90e + 3 

Les hommes d’Hossam Hassan avaient pourtant réalisé le match parfait pendant 80 minutes. 

Dès la 15e, sur un corner à 3, Yasser Ibrahim plaçait une tête imparable. 1-0 pour l’Égypte. 
Et même un penalty obtenu par Tagliafico ne changeait rien : Mostafa Shobeir sortait la tentative de Messi à la 21e. Le portier d’Al Ahly devenait un mur. Il repoussait aussi Mac Allister et Álvarez, et voyait un coup franc de Messi finir sur le poteau.

Le break arrivait à la 67e. Sur une contre-attaque menée par Salah, Ziko concluait du gauche. 2-0. L’exploit de 1934 tendait les bras.

13 minutes de folie argentine 

Dos au mur, les champions du monde en titre ont appuyé. Et l’Égypte a craqué.

Cristian Romero relançait tout d’une tête sur centre de Messi : 1-2, 80e.  
Quatre minutes plus tard, Messi se rachetait de son penalty manqué. Reprise de volée après un ballon de Montiel, la barre, puis le but : 2-2, 84e.

Le coup de massue tombait dans le temps additionnel. Corner de Messi, et Julián Álvarez surgissait au premier poteau pour crucifier les Pharaons : 3-2, 90e+3.

Des regrets immenses 

L’Égypte aura tout tenté. Un but de Hassan avait même été refusé pour une faute à la 58e. Salah a livré un récital de passes. Mais face à l’expérience argentine, les jambes ont lâché dans le money-time.

Vainqueurs de l’Australie au tour précédent, les Pharaons n’avaient plus atteint les 8es depuis 1934. Ils en ressortent avec des regrets, mais la tête haute.

De son côté, l’Argentine file en quarts. Prochain défi : Portugal ou Espagne. Messi, Romero et Álvarez ont sauvé l’Albiceleste. Il faudra faire mieux pour conserver le titre.

Fiche technique  
Argentine 3-2 Égypte  
Buts : Ibrahim 15e, Ziko 67e / Romero 80e, Messi 84e, Álvarez 90e+3  
Penalty manqué : Messi 21e  
Stade : Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

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