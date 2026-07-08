Le PACTE CITOYEN pour un Cameroun souverain de Fabien Assigana, Ministre du shadow cabinet du SDF :: CAMEROON

Fabien Assigana est Membre du National Executive Committee (NEC). Ministre des Travaux Publics et des Transports (Shadow Cabinet Social Democratic Front (SDF). Il explique COMMENT LE PEUPLE CAMEROUNAIS DOIT PRÉPARER LA TRANSITION DANS LA PAIX ET LA DIGNITÉ

La transition est un moment de vulnérabilité pour toute nation. Au Cameroun, notre force doit être la maturité collective. La paix n’est pas l’absence de changement. C’est la façon digne de le conduire. Voici 10 messages d’action, détaillés et positifs, pour que la transition au Cameroun rime avec la stabilité et non avec le chaos.



DIRE NON À LA PRISE DE POUVOIR PAR LA FORCE, LA RUSE OU L’ARGENT

Le Cameroun n’appartient à aucune famille, aucun clan, aucune milice. Il appartient au peuple.



SOUVERAINETÉ POPULAIRE

Nous rejetons d’avance toute personne qui veut s’imposer "par tous les moyens" après le départ du Président Biya. Ni putsch, ni achat de consciences, ni violence de rue. Le seul moyen ce sont les urnes supervisées et transparentes.

PACTE DES SAGES

Les Chefs Traditionnels, Leaders Religieux, Société Civile signent un "Pacte de Non-Violence" public. Zéro légitimité pour qui sème la terreur.



RÉSILIENCE CITOYENNE

Même avec 100 milliards F et des caravanes, un peuple debout ne suit pas. On reste chez soi, on travaille, on vote. On n’offre pas la ville aux pyromanes.



ARRÊTER LA GUERRE DES MOTS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Un clavier peut détruire ce que 60 ans ont construit

MORATOIRE CITOYEN

On s’engage à ne plus partager, liker ou commenter toute accusation "vraie ou fausse" sans preuve judiciaire. La calomnie est une arme de destruction massive.



CHARTE DU DIGITAL PATRIOTIQUE

Blogueurs, influenceurs, médias en ligne signent : "Je ne gagne pas d’argent sur la haine de mon pays".

CELLULES DE PAIX NUMÉRIQUE

Dans chaque Arrondissement, des jeunes formés répondent à la haine par les faits, les pro

ÉCOUTER SEULEMENT LES PARTIS AVEC UN PROJET, PAS UN SLOGAN

On ne donne plus sa voix, à qui crie le plus fort, mais à qui a le meilleur plan.

Exigence du Cahier de Charges

Tout parti qui veut notre voix doit publier un "Livre Blanc 10 ans" : Chômage jeunes ? Énergie ? Hôpitaux ? Chiffres, budget, calendrier. Pas de "Le changement, c’est maintenant".

Grands Débats Nationaux

Télévision, Radio, Facebook Live : 1 débat par semaine sur 1 secteur. Agriculture, Industrie, École. Le peuple note.

Méritocratie Politique

On suit ceux qui parlent de "Plan Marshall SDF", d’usines, d’ENSP 2.0, de 5G. Pas ceux qui parlent seulement du passé.

COMMUNIQUER LA PAIX COMME UNE STRATÉGIE NATIONALE

La Paix n’est pas naïve. C’est notre première richesse pour attirer les investisseurs.

CAMPAGNE "CAMEROUN, TERRE DE PAIX"

Affiches, spots radio en 250 langues, TikTok : Mêmes images dans le Nord, le Sud, l’Est, l’Ouest. 1 seul drapeau.

CRÉATION D’UNE JOURNÉE NATIONALE DE LA COHÉSION

Création dès maintenant d’un jour férié par an où toutes les communautés mangent ensemble, construisent une école ensemble, ou autre action pour la paix.

LANGAGE DES LEADERS

On demande à tous les hommes politiques de bannir les mots "Bamiléké", "Beti", "Anglo", "Sardinard", "Tontinard". On dit seulement "Camerounais".

AUTRES ACTIONS POSITIVES POUR L’AVENIR DU CAMEROUN

PROTEGER L’ÉCONOMIE : "PAS 1 JOUR DE GRÈVE GÉNÉRALE SAUVAGE"

POURQUOI

Une semaine de chaos signifie environ 200 milliards FCFA perdus, soit 50,000 jeunes sans emploi.

ACTION : PACTE COMMERÇANTS-TRANSPORTEURS-OUVRIERS

On manifeste le samedi, pas le lundi. On ne casse pas notre propre boutique, Le travail est le premier acte patriotique.

PROTÉGER LA JEUNESSE : "NI CHAIR À CANON, NI VENDU POUR 2000 FCFA"

POURQUOI

Tous les pyromanes cherchent les jeunes de 18-30 ans.

ACTION : PARENTS, ÉGLISES, ÉCOLES

Mon enfant ne brûle pas son avenir pour 2000F et un T-shirt". On crée 1 million d’emplois via l’industrie, pas 10,000 casseurs dans la rue.

PROTEGER L’ARMÉE ET LES FMO : "ILS SONT NOS FRÈRES, PAS NOS ENNEMIS"

POURQUOI

Une armée divisée = Somalie.

ACTION : MESSAGE UNIQUE

"BIR, Police, Gendarme = Fils du Cameroun". On ne jette pas de pierres. On ne filme pas pour humilier. On respecte. Eux aussi doivent respecter.

PROTÉGER LA VÉRITÉ : "1 CAMEROUNAIS = 1 VOTE = 1 VOIX COMPTÉE"

POURQUOI

La fraude et la contestation violente naissent du doute.

ACTION : ON EXIGE TOUS ENSEMBLE

ELECAM indépendant, procès-verbal affiché bureau par bureau, résultats sur SMS. Quand c’est transparent, on accepte, gagnant ou perdant.

PROTÉGER LE VIVRE-ENSEMBLE : "MON VOISIN D’ABORD"

POURQUOI

La guerre commence quand on chasse le "non-autochtone" du quartier.

ACTION : OPÉRATION "VOISINAGE"

Dans chaque immeuble, chaque quartier, Bamiléké, Beti, Bassa, Anglo, Musulman, Chrétien se donnent un numéro. "Si on touche à ta maison, je suis devant ta porte."

PRÉPARER L’APRES : "LE PLAN MARSHALL EST LE PLAN DE PAIX"

POURQUOI

Un jeune qui a un salaire de 250,000F dans une usine CNC à Kribi n’a pas le temps de casser.

ACTION : ON MET TOUS LES PARTIS AU DÉFI

"Montrez-nous votre usine, votre batterie, votre silicium". La transition en paix ne se décrète pas. Elle se construit avec des emplois, des routes, des hôpitaux.

CHARTE DU CITOYEN PAISIBLE : JE REFUSE OU JE CHOISIS

La violence pour prendre le pouvoir, et les urnes pour donner le pouvoir La haine sur Facebook, et la vérité au débat Les slogans vides, et les projets chiffrés Diviser mon frère, construire avec mon frère Casser le Cameroun ou bâtir le Cameroun

LE CAMEROUN NE TOMBERA PAS, PARCE QUE SES FILS ONT DÉCIDÉ DE SE TENIR DEBOUT, ENSEMBLE. IL NE SE TRANSMET PAS PAR LA FORCE, IL SE CONSTRUIT DANS LA PAIX ET LA DIGNITÉ.

Fabien Assigana, Ministre du shadow cabinet du SDF

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