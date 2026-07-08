FRANCE :: Retrouver un ventre plat : Le manifeste de Suzanne Bekoume contre la résignation

Dans son ouvrage paru aux éditions La Plume Royale et nourri de son expérience personnelle, l’auteure camerounaise vivant en Belgique propose une méthode pour garder un ventre affiné quelles que soient les saisons de la vie.

Longtemps considéré comme une fatalité, l’embonpoint abdominal est devenu l’une des préoccupations esthétiques et sanitaires les plus répandues de notre époque. Derrière les rondeurs du ventre se cachent souvent des complexes, une perte de confiance en soi et parfois même une forme de résignation. Nombre de personnes dans le monde en sont victimes, mais le sujet reste tabou.

C’est précisément contre cette capitulation silencieuse que s’élèvent la voix et la voie de Suzanne Essaga Bekoume. Dans son ouvrage Un ventre plat à travers les saisons de la vie, sous-titré Ce que votre ventre sait de vous (et que vous ignorez), publié aux éditions La Plume Royale, l’auteure vient raviver les espoirs perdus. C’est un plaidoyer pour la réconciliation avec son corps et une invitation à reprendre le contrôle de son bien-être.

À travers ce chef-d’œuvre littéraire de 204 pages, l’auteure s’attaque à un sujet rarement abordé avec autant de franchise. Elle y met de l’audace. L’ambition affichée est de démontrer qu’il n’est jamais trop tard pour renouer avec son corps et retrouver une harmonie souvent compromise par les aléas de l’âge, des grossesses ou des habitudes de vie.

Dès la première de couverture, le message est explicite. Le choix graphique met en regard deux silhouettes abdominales opposées : l’une incarnant l’idéal recherché, l’autre symbolisant les inquiétudes et les frustrations que peut susciter une prise de volume abdominal.

Expériences personnelles

Segmenté en cinq parties et dix chapitres, l’ouvrage s’appuie avant tout sur le parcours personnel de l’auteure. Mère de quatre enfants, Suzanne Essaga Bekoume raconte le cheminement qui lui a permis de retrouver un ventre affiné malgré les transformations successives de son corps et après quatre accouchements.

Loin des promesses miraculeuses qui inondent le marché du bien-être, elle défend une approche progressive, réaliste et naturelle. « Peu importe d’où l’on commence, on peut améliorer l’état de son ventre », affirme-t-elle. Pour elle, cette partie du corps dépasse largement les considérations esthétiques : elle constitue un véritable indicateur de santé physique et émotionnelle. « Trop souvent maltraité, négligé ou incompris, le ventre reflète notre mode de vie, nos émotions et nos excès », ajoute-t-elle. Une conviction qui donne de l’épaisseur au livre.

Les premiers chapitres décryptent le fonctionnement des organes abdominaux et dressent une typologie des différents profils de ventre observés dans les sociétés actuelles. L’auteure y pose les bases d’une réflexion qui mêle connaissances pratiques, observations personnelles et sensibilisation aux mécanismes physiologiques.

Le cinquième chapitre marque un tournant plus intime. L’auteure y livre ses expériences personnelles, articulées autour de trois grandes séquences : la révolte, l’espoir et la maîtrise. Une traversée initiatique personnelle qui donne au récit sa dimension humaine et inspire ceux qui peinent à obtenir des résultats malgré moult tentatives.

Esstic-Crtv

Avec pédagogie, l’auteure identifie les véritables causes de l’embonpoint abdominal, démonte plusieurs croyances populaires et met en garde contre les fausses solutions souvent présentées comme infaillibles. Elle propose également des exercices simples de respiration, des techniques d’automassage et des conseils destinés à accompagner les différentes étapes de la vie, notamment la ménopause.

L’intérêt du livre réside dans cette combinaison entre vécu personnel, observations de terrain et documentation spécialisée. Loin du discours culpabilisant, Suzanne Essaga Bekoume privilégie l’accompagnement et l’encouragement.

Diplômée de la prestigieuse École supérieure des sciences et techniques de l’information et de la communication (ESSTIC) et forte de plus de vingt années de carrière au sein de Cameroon Radio Television (CRTV), Suzanne Essaga Bekoume met son expérience de communicante au service d’une écriture accessible. Son style simple (sujet-verbe-complément) et épuré privilégie la clarté du propos sans faire recours au dictionnaire. L’auteure a réussi le double objectif d’inciter à la lecture et surtout de faire tomber des tabous sur les ventres volumineux, souvent source de moqueries et de résignation.

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